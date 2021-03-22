【揚眉女子】迪士尼兩女將從粉絲變身工程師　領逾百人團隊擴建城堡華麗登場

▲ 歷時4年翻新工程的年奇妙夢想城堡終於完成，其中兩位土生土長的幕後功臣是土生土長的香港女工程師。

近月到香港迪士尼遊玩，可有發覺睡公主城堡已換了新貌？歷時4年翻新工程的年奇妙夢想城堡終於完成，其中兩位土生土長的幕後功臣：華特迪士尼幻想工程（亞洲）監製焦雅欣（Amanda）及首席藝術總監馬可儀（Jillian）把城堡華麗轉身過程娓娓道來。

新城堡每座塔樓及尖頂都擁有獨特的顔色配搭、標誌圖案和紋理裝飾，代表著13個關於迪士尼公主及女王的故事，Amanda指，並沒有拆掉原有的城堡，而是在後面再加裝新城堡及新雕刻。

「畢竟是擴建工程，新舊必須完全融合，施工之程，我、創作總監、平面設計師等，在施工前，都常到地盤實地視察草圖。疫情時，我們不能在廠房看，出草圖後，要核對原先的設計顏色是否協調，例如應用到一種材料馬賽克，面積細小，拼砌後要看接合線是否對稱完整。」

細緻處一絲不苟

過往所有迪士尼城堡都是以單一公主為主題，這擴建項目在構思設計時，想到以13個公主及女王的故事，以她們多元的文化展現在城堡中。

▲ Amanda（左）和Jillian（右）是擴建奇妙夢想城堡的一分子。此相為拍攝特別安排，現時疫情期間所有賓客必須佩戴口罩及保持適當社交距離。（黃建輝攝）

「當你close-up在城堡塔尖時，都見其獨特故事，如白雪公主取其白色裙子的象徵顏色，整個城塔外牆顏色則以黃色為主。白雪公主令人易於聯想她手上的蘋果，在塔尖上便放上一個蘋果，而城塔頂都鐫上蘋果圖案；花木蘭的城塔則有她常手持的長茅蹤影。整體來看，又見其和諧、融合，藉此帶出這種多元共融的文化。」Amanda的角色是監製，帶領整個團隊超過100位專業人員去進行這大型擴建工程，除Jillian負責的顏色部分，其他尚有雕刻、音樂、媒體、室內設計等等，由於她並非工程出身，在大學時修讀哲學，接到這項目時，既緊張又興奮，視為一大挑戰。「事實上，我特別鍾情城堡，到歐洲旅行，必到城堡留下足印，如今有份去加建城堡，興奮之情可想而知，相信甚少人能有此難能可貴的機會。」

首次城堡組裝法

她的職責要指點江山，其實並不易為。「工程向來以男性主導，一個香港女性監製，耐心聆聽是必須的，但女士其中一個優點是較敏銳，較能了解別人的需要，及早避免問題發生。另一重要的，是尊重每一個人的專業，我曾在地盤跟雕刻師學紋理雕刻，讓團隊知道，我努力了解他們的專業，使整個團隊合作得更和諧。」

另一難題是，要在營運中的樂園進行城堡擴建，城堡又處於中心點，確有一定難度，如何減才對樂園營運時的影響如噪音、污染，結果採用了最有效的組裝法來處理，另一工地製作組件再運到樂園裝嵌，此舉節省了一半時間。「在工場預先製作，先上色，放在船上送到迪士尼樂園，至晚上遊人離去才吊上去組裝，這也是一個很創新的建築法，這組裝法多用在建屋上，用在樂園相信是首次。」

遠赴印尼學做玻璃

遊客細心留意，城堡上有採用了藝術玻璃，藝術玻璃的反光度與顏色協調都要關注，城堡背後的圓花窗，加入了代表13個公主的標誌及花卉，Amanda為此遠赴印尼學做玻璃，以了解玻璃的特性，確無玻璃的紋理顏色與城堡百分百匹配。

首席藝術總監Jillian，則主要負責顏色設計、顏色審批及現場技術指導，總之城堡的一切用色都關她事。城堡位處樂園中央，不能經常維修補色，她的工作是揀選一種物料既能保持歷久常新、耐曬和耐用，過程中要進行無數次反覆試驗，方才應用在城堡上。

用色直接影響城堡的觀感，Jillian指決策時不無壓力。「每一個公主及女王本身有其個性，惟突出其個性之餘也不能太搶眼，創意總監給予我們意念時，選色以至極細微的Fine Tune，都一個階段都費盡心思。幸我和Amanda都是女性，對這些細微工作特別需有耐性，像Fine Tune時間極長，感到挑戰性外也覺得好好玩。」

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物料全天候測試

選色特性，如塔尖頂打算用黃色，但哪種黃、深淺度，統統要與環境配合，香港的迪士尼城堡背靠着一座美麗山巒，這方面也要考量。又例如晴天、陰天、藍天時、早、午、晚的城堡色彩展現也要兼顧，互相配合不能有突兀感，這些都需周詳考慮。所以過程中，顏色不斷調節，做到效果最理想和滿意為止。

無論是城堡用色、嶄新的組裝模式，其他廸士尼樂園都未曾用過，Jillian說先要了解擴建物料特性（耐寒耐熱、無懼風吹雨打）與負重限制。「初時做好模型後，要拿到室外暴曬及經歷各種天氣環境，歷時一年方完成這項物料測試，其後便是顏色相融的試驗。」

加入香港特色

在模型上敲定所用顏色後，都會製造一比一的樣本出來，察看上色後是否順滑、與毗鄰城堡組合是否和諧，如感覺太搶眼，必須每一環節都需細心審視，才在現場施工落實使用這批顏色。

她特別提到，城堡加入了香港元素如高聳入雲的建築綫修加入其中，代表香港高樓處處的特色。現時的奇妙夢想城堡比睡公主城堡高了一倍以上。

女士參與城堡擴建，也有優勢。「團隊中8成以上是男士，女士觸覺會較細膩仔細，又並非完全女性化，取其和諧感覺，與大環境相融。」

工程已竣工，但Jillian興奮感仍未退卻，因四時變化城堡呈現的形態各有不同，每每叫她帶來驚喜。有時聽到遊客一句「So Nice！」的讚譽，帶來極大成功感。

Amanda對於一個屬於香港人的城堡、樂園的新地標終於落成，既自豪又興奮，她引用Walt Disney一句話：It's kind of fun to do the impossible，做一些不可能的事情是極有趣，過程中讓她深深感受到。

▲ Jillian是迪士尼卡通的粉絲，能加入在此工作，有圓夢之感。（相片：香港迪士尼樂園）

迪士尼情意結

Jillian：任職迪士尼10年，看迪士尼卡通長大，有機會在此工作馬上申請。我最喜歡的人物是阿拉丁、聽到「A Whole New World」依然感動，電影中勇往直前的信息，對我影響很大。完成城堡擴建後，曾與家人同遊樂園，向來不苟言笑的爸爸，也大讚城堡漂亮，令我樂不可支，一切辛苦也值得。

Amanda：任職迪士尼10年，迪士尼動畫伴着我成長，與我家庭教育相似：不要怕困難，喜歡做便去做，相信自己的能力，自信和勇氣不可少。最喜歡迪士尼人物是《魔海奇緣》中女英雄慕安娜，不跟隨任何傳統，努力追尋夢想，與我愛創新愛挑戰的性格相似。

記者：周美好