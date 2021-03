【揚眉女子】迪士尼兩女將從粉絲變身工程師　領逾百人團隊擴建城堡華麗登場

▲ 歷時4年翻新工程的年奇妙夢想城堡終於完成,其中兩位土生土長的幕後功臣是土生土長的香港女工程師。

近月到香港迪士尼遊玩,可有發覺睡公主城堡已換了新貌?歷時4年翻新工程的年奇妙夢想城堡終於完成,其中兩位土生土長的幕後功臣:華特迪士尼幻想工程(亞洲)監製焦雅欣(Amanda)及首席藝術總監馬可儀(Jillian)把城堡華麗轉身過程娓娓道來。

新城堡每座塔樓及尖頂都擁有獨特的顔色配搭、標誌圖案和紋理裝飾,代表著13個關於迪士尼公主及女王的故事,Amanda指,並沒有拆掉原有的城堡,而是在後面再加裝新城堡及新雕刻。

「畢竟是擴建工程,新舊必須完全融合,施工之程,我、創作總監、平面設計師等,在施工前,都常到地盤實地視察草圖。疫情時,我們不能在廠房看,出草圖後,要核對原先的設計顏色是否協調,例如應用到一種材料馬賽克,面積細小,拼砌後要看接合線是否對稱完整。」

細緻處一絲不苟

過往所有迪士尼城堡都是以單一公主為主題,這擴建項目在構思設計時,想到以13個公主及女王的故事,以她們多元的文化展現在城堡中。

▲ Amanda(左)和Jillian(右)是擴建奇妙夢想城堡的一分子。此相為拍攝特別安排,現時疫情期間所有賓客必須佩戴口罩及保持適當社交距離。(黃建輝攝)

「當你close-up在城堡塔尖時,都見其獨特故事,如白雪公主取其白色裙子的象徵顏色,整個城塔外牆顏色則以黃色為主。白雪公主令人易於聯想她手上的蘋果,在塔尖上便放上一個蘋果,而城塔頂都鐫上蘋果圖案;花木蘭的城塔則有她常手持的長茅蹤影。整體來看,又見其和諧、融合,藉此帶出這種多元共融的文化。」Amanda的角色是監製,帶領整個團隊超過100位專業人員去進行這大型擴建工程,除Jillian負責的顏色部分,其他尚有雕刻、音樂、媒體、室內設計等等,由於她並非工程出身,在大學時修讀哲學,接到這項目時,既緊張又興奮,視為一大挑戰。「事實上,我特別鍾情城堡,到歐洲旅行,必到城堡留下足印,如今有份去加建城堡,興奮之情可想而知,相信甚少人能有此難能可貴的機會。」

首次城堡組裝法

她的職責要指點江山,其實並不易為。「工程向來以男性主導,一個香港女性監製,耐心聆聽是必須的,但女士其中一個優點是較敏銳,較能了解別人的需要,及早避免問題發生。另一重要的,是尊重每一個人的專業,我曾在地盤跟雕刻師學紋理雕刻,讓團隊知道,我努力了解他們的專業,使整個團隊合作得更和諧。」

另一難題是,要在營運中的樂園進行城堡擴建,城堡又處於中心點,確有一定難度,如何減才對樂園營運時的影響如噪音、污染,結果採用了最有效的組裝法來處理,另一工地製作組件再運到樂園裝嵌,此舉節省了一半時間。「在工場預先製作,先上色,放在船上送到迪士尼樂園,至晚上遊人離去才吊上去組裝,這也是一個很創新的建築法,這組裝法多用在建屋上,用在樂園相信是首次。」

遠赴印尼學做玻璃

遊客細心留意,城堡上有採用了藝術玻璃,藝術玻璃的反光度與顏色協調都要關注,城堡背後的圓花窗,加入了代表13個公主的標誌及花卉,Amanda為此遠赴印尼學做玻璃,以了解玻璃的特性,確無玻璃的紋理顏色與城堡百分百匹配。

首席藝術總監Jillian,則主要負責顏色設計、顏色審批及現場技術指導,總之城堡的一切用色都關她事。城堡位處樂園中央,不能經常維修補色,她的工作是揀選一種物料既能保持歷久常新、耐曬和耐用,過程中要進行無數次反覆試驗,方才應用在城堡上。

用色直接影響城堡的觀感,Jillian指決策時不無壓力。「每一個公主及女王本身有其個性,惟突出其個性之餘也不能太搶眼,創意總監給予我們意念時,選色以至極細微的Fine Tune,都一個階段都費盡心思。幸我和Amanda都是女性,對這些細微工作特別需有耐性,像Fine Tune時間極長,感到挑戰性外也覺得好好玩。」

物料全天候測試

選色特性,如塔尖頂打算用黃色,但哪種黃、深淺度,統統要與環境配合,香港的迪士尼城堡背靠着一座美麗山巒,這方面也要考量。又例如晴天、陰天、藍天時、早、午、晚的城堡色彩展現也要兼顧,互相配合不能有突兀感,這些都需周詳考慮。所以過程中,顏色不斷調節,做到效果最理想和滿意為止。

無論是城堡用色、嶄新的組裝模式,其他廸士尼樂園都未曾用過,Jillian說先要了解擴建物料特性(耐寒耐熱、無懼風吹雨打)與負重限制。「初時做好模型後,要拿到室外暴曬及經歷各種天氣環境,歷時一年方完成這項物料測試,其後便是顏色相融的試驗。」

加入香港特色

在模型上敲定所用顏色後,都會製造一比一的樣本出來,察看上色後是否順滑、與毗鄰城堡組合是否和諧,如感覺太搶眼,必須每一環節都需細心審視,才在現場施工落實使用這批顏色。

她特別提到,城堡加入了香港元素如高聳入雲的建築綫修加入其中,代表香港高樓處處的特色。現時的奇妙夢想城堡比睡公主城堡高了一倍以上。

女士參與城堡擴建,也有優勢。「團隊中8成以上是男士,女士觸覺會較細膩仔細,又並非完全女性化,取其和諧感覺,與大環境相融。」

工程已竣工,但Jillian興奮感仍未退卻,因四時變化城堡呈現的形態各有不同,每每叫她帶來驚喜。有時聽到遊客一句「So Nice!」的讚譽,帶來極大成功感。

Amanda對於一個屬於香港人的城堡、樂園的新地標終於落成,既自豪又興奮,她引用Walt Disney一句話:It's kind of fun to do the impossible,做一些不可能的事情是極有趣,過程中讓她深深感受到。

▲ Jillian是迪士尼卡通的粉絲,能加入在此工作,有圓夢之感。(相片:香港迪士尼樂園)

迪士尼情意結

Jillian:任職迪士尼10年,看迪士尼卡通長大,有機會在此工作馬上申請。我最喜歡的人物是阿拉丁、聽到「A Whole New World」依然感動,電影中勇往直前的信息,對我影響很大。完成城堡擴建後,曾與家人同遊樂園,向來不苟言笑的爸爸,也大讚城堡漂亮,令我樂不可支,一切辛苦也值得。

Amanda:任職迪士尼10年,迪士尼動畫伴着我成長,與我家庭教育相似:不要怕困難,喜歡做便去做,相信自己的能力,自信和勇氣不可少。最喜歡迪士尼人物是《魔海奇緣》中女英雄慕安娜,不跟隨任何傳統,努力追尋夢想,與我愛創新愛挑戰的性格相似。

記者:周美好