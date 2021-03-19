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【封區檢測】日出康城領凱第9座列受限區域　料明早八時完成行動

社會 20:02 2021/03/19

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港府今晚（19日）作出限制與檢測宣告，宣布由晚上八時起，將日出康城領凱第9座列為「受限區域」。（程志遠攝）

港府今晚（19日）作出限制與檢測宣告，宣布由晚上八時起，將日出康城領凱第9座列為「受限區域」。受檢人士須在其處所等候，直至區內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（20日）上午約八時左右完成行動，受檢人士須於凌晨二時前接受檢測。

即看日出康城領凱第9座封區情況：

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政府發言人表示，由於日出康城領凱第9座近期出現確診個案，經評估後相關區域感染風險有機會較高，政府決定就相關區域作出限制與檢測宣告。

港府今晚（19日）作出限制與檢測宣告，宣布由晚上八時起，將日出康城領凱第9座列為「受限區域」。（政府新聞處）

本港新冠疫情反覆，衞生防護中心今日公布，新增13宗確診個案，其中10宗本地個案包括4宗源頭不明個案，累計確診個案11,364宗。

另外，張竹君今日曾表示，4宗源頭不明個案中，包括一名36歲男士。他在港島東中心5樓工作，工作地方有40多位同事；他曾到「Joint Dynamics」進行健身，住在日出康城領凱9座左翼，因此需要強檢；而在其工作地方的25/6樓及61樓曾出現確診個案，其中25/26樓確診個案為「ursus fitness」顧客，當時已進行強制檢測，因此將會為此大廈再進行檢測。

【新冠肺炎】本地新增4宗不明源頭個案　包括一名曾隔離23歲男子。詳情即看：【下一頁】

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記者：曾卓鋒

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