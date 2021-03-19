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【Apple TV+劇】「榮恩」參演《靈異女僕》　手機免費遊戲藏彩蛋

娛樂 18:15 2021/03/19

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《靈異女僕》

《哈利波特》（Harry Potter）電影系列的「榮恩」魯拔格連特（Rupert Grint）有份參演的Apple TV+恐怖連續劇《靈異女僕》（Servant），在今日（3月19日）推出第二季結局篇。

首季講述夫婦Sean及 Dorothy Turner（Toby Kebbell、Lauren Ambrose飾）經歷初生兒夭折傷痛，Sean找來幾可亂真的替代嬰兒人偶安撫Dorothy的創傷後遺，更請來褓姆Leanne（Nell Tiger Free飾）照顧，怎料其後發生連串怪事。

嬰兒公仔一夜間變成真人、偽裝成Leanne家人的邪教異端組織人物尋訪Turner大宅，最終嬰兒Jericho神秘失蹤。第二季內，Sean、Dorothy及其弟Julian（魯拔格連特飾）著力尋找Jericho的下落，並與異端組織的神秘人物多番交手。

圍繞著早夭嬰兒 Jericho 的下落、詭異少女褓姆 Leanne 的來歷以及她背後的異端宗教組織的真相，隨著本季進入結局尾升，再次爆出意外劇情發展。

延續自執行監製禮切沙也馬蘭（M. Nighty Shyamalan）出品的特色，在劇本上總有令人意想不到的「扭橋」式驚喜。

全新密室逃脫式手機遊戲《Survive the Attic》則是另一個為劇迷精心設計的驚喜，10個不同難度的關卡每個限時1分鐘，考驗智力外，隱藏了不少與《靈異女僕》劇情相關的彩蛋，手機限定免費玩，連結：http://apple.co/survive-the-attic

撰文 : TOPick柴犬出動

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