醫管局與明愛專上學院合作　3所護士學校課程由3年轉至4年制

▲ 醫管局護理總行政經理潘恩榮（中）冀課程的提升可讓護士學生學習更多相關理論及實務知識。（郭詩詩攝）

本港的護理學課程向來競爭激烈，醫院管理局今日（19日）宣布，將於新學年與明愛專上學院合作，提升3間醫管局護士學校護理課程，由3年的護理高級文憑課程轉為4年的專業文憑（PDN），學生畢業後亦可選修一至兩年的進修課程，最快5年取得雙重證書。

3間醫管局的護士學校包括屯門醫院、伊利沙伯醫院以及明愛醫院的課程會於新學年作出改革，由原本3年護理高級文憑課程，提升至4年的專業文憑，相等於資歷架構第5級資格。畢業生除了可成為註冊護士外，亦可選擇繼續修讀一年至兩年的健康科學榮譽學士課程，即最快5年取得雙重證書。

伊利沙伯醫院護士學校校長張美茵指出，3間學校新學年會收生共300人，而PDN為四年全日制課程，學生須修讀30個核心科目及完成1,400小時的臨床實習，課程增多一年可提供更多機會予學生參與醫院的義工服務、病人小組等。

至於學費方面，4年PDN課程約為13萬，即每年學費為3萬至3.5萬元不等，較現時3年課程每年約2.8萬元多。張解釋是因為學分會由現時的94個學分增加到145個學分，若學生有經濟困難，可向學資處申請學生資助或貸款。

醫管局護理總行政經理潘恩榮則表示，由於近年的護理服務多元化及臨床複雜化，希望今次課程改變會令護士學生在課程中，學習更多相關理論及實務知識外，可透過模擬訓練加強實務技巧。

他又提到，過往3所護士學校每年亦是共收生反應良好，又指傳統護士學校鄰近醫院、而師資亦是優勢，是不少畢業生的選擇。而今次的合作希望可讓護士學校的學生使用到明愛專上院校的先進設施，有助教學。

入學要求方面，中六文憑試畢業生需最少5科包括中、英文達3級或以上，而數學、通識和任何甲類選修科目需達2級或以上；另中英文語言對答能力及書寫能力流暢，課程最快於今年6月開始報名，9月開始入讀。

問及未來會否增加學位，潘指護士管理局監管十分嚴格，如有需要增加才會再向當局申請，會保留開放態度，不排除會增加名額。他續指，醫管局近3年的流失率一直維持在平穩水平，約5.6%至5.7%，當局已利用不同措施挽留人手，包括增設專科護士津貼予註冊護士，希望可以鼓勵同事繼續進修。

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記者 郭詩詩