【新任校長】英華書院新校長9月履新　延續培養學生多方面發展保持好成績

▲ 新華書院委任直資學校議會主席、現職港青基信書院校長陳狄安為新校長。

英華書院公布，委任直資學校議會主席、現職港青基信書院校長陳狄安為新校長，接替將於8月卸任的鄭鈞傑，任期由9月1日生效。

▲ 陳狄安將於9月接任英華書院校長。（英華書院提供圖片）

陳狄安表示對獲委任感到十分榮幸，但他坦言英華書院歷史悠久，過往表現出色，要將好成績傳承下去，將會是他上任後最大的挑戰。他期望與書院的老師，一同繼續培養學生不同方面的發展：

不但在學業方面，還有音樂、體育等，繼續完善學與教，令書院能夠繼往開來，保持好成績。讓學生達到並超越他們的潛力，我會跟家長、老師和各持份者共同努力。

現時陳狄安任職的學校是一所提供國際課程的男女校，學生來自不同國家。要由一個比較多元化的環境轉到只有「全男班」的學校，被問到會否不習慣，他笑言並不擔心，「身為男士會明白男仔」。

至於近年政治氣候的變化，去年英華書院亦有學生於校園內唱反修例歌曲和喊口號，陳狄安認為每個時代、時間點均會有不同的事情發生，最重要是與學生保持充份溝通。

他指「做教育就是要面對學生」，而學校作為一個開放平台，當學生感到困惑時，學校就有責任協助他們。

根據英華書院的介紹，陳狄安分別在英國和澳洲取得學士學位及碩士學位。他在2002年投身教育界，2004年加入港青基信書院，並由2013年起擔任校長。

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記者：鄭樂晴