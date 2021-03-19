【健康解密】身體好唔好 一睇頭髮皮膚指甲就知道　【必學5大零死角保養Tips】幫你由頭靚到落腳

工作、生活、家庭「三忙」，女人真正留給自己的時間總是特別少。但隨著年齡增長，加上壓力影響，稍一留神才發現自己已經開始出現初老徵狀：頭髮枯乾、皮膚變差變黃，就連最易透露年齡秘密的一雙玉手，都出現指甲泛黃、變形，甚至斷裂凹陷時，實在令人膽顫驚心。

要踢走枯乾頭髮、泛黃皮膚、脆弱指甲等等顯老徵狀，除了選用合適的護理產品，亦要由生活習慣及營養飲食入手，從內到外加強保養，才可以締造「零死角」的完美狀態。跟隨以下5大保養心法，從此令青春與美麗不再有賞味期限：

1. 「溫」、「揉」洗髮術

頭髮比我們想像中更需要溫柔對待，學懂正確洗髮術，還可緩解白髮、掉髮及乾枯等多種問題！每次洗髮時先把洗髮水在手中搓出泡沫，再均勻地揉上髮絲及頭皮，並以指腹打圈按摩。還要注意水溫不能太熱，感覺比體溫稍熱便可，避免刺激頭皮。

2. 「冷」、「暖」吹髮術

洗髮後先以毛巾包住頭髮，以按摩的方式輕拍、壓乾，切記不能使勁上下搓擦，以免令頭髮毛鱗片受損造成毛躁。再用風筒以暖風順著往下方向吹至9成乾，最後用冷風徹底吹乾，有助增加頭髮光澤感。

3. 亮膚「攻防」術

防曬的重要性無需多講，但要全面「防守」就要留意塗防曬時容易忽略的位置，如耳背、髮際線、頸背、下巴等，全面防禦紫外線。亦要主動「出擊」，每日全面卸妝清潔妥當，以及定期去角質，避免殘留物、油脂及老廢角質造成膚色不勻、暗啞，甚至影響護膚品吸收。

4. 日常護甲術

女士們的一雙手最容易出賣年齡秘密，所以要切記，護手同時護甲！首要戒掉咬指甲、剪得太貼等常見壞習慣，亦要避免太勤用粗糙的指甲銼，令指甲變薄。選擇含保養指甲成份的護手霜，或使用指緣油都可以有助養出健康漂亮的指甲。

5. 內外全面保養術

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但要真正延長青春美麗的賞味期限，就要找到由內到外保養自己的方式。市場上已有林林總總的保健品，現在更有美味又全面的新選擇。

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*以上3項產品之陳述，未經美國食品藥品監督管理局評定。有關產品不是用作診斷、治療及預防任何疾病之用途。如有疑問，請聯絡專科醫生索取專業意見。