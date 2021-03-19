【危駕判囚】圖偷車警員開槍制服　兩男囚6年及26個月

▲ 兩名被告於區域法院分別被判監6年及26個月。（經濟日報資料圖片）

前年11月有2名男子在葵涌偷車牌及企圖偷車時被警員發現，2名警員嘗試制服，糾纏期間其中一名男子企圖用螺絲批施襲，另一男子駕車駛向警員，警員開槍3次，其中兩槍打中男子，送院治理。兩男早前承認危險駕駛、襲警及盜竊等20罪，法官今（19日）判刑時指，被告於區域法院分別被判監6年及26個月。法官判刑時指，其中駕車撞警的被告至開第3槍才停下，情況極為危險，另判他出獄後停牌至少2年。

兩名被告陳傑瑛（28歲）及陳偉堂（43歲），均任職散工，早前承認危險駕駛、襲警及盜竊等20罪。

法官今判刑時指，首被告曾駕駛車輛、倒車衝向警員，警員開2槍後未有停下，至開第3槍後車輛撞上鐵欄，首被告才停下，情況極為危險及嚴重，而且兩名被告有預謀犯案，法官判兩人分別監禁6年及26個月，其中首被告須於出獄後停牌至少2年。

案情指，2019年11月16日凌晨約4時半，警方透過葵涌一工業中心的閉路電視，發現兩名被告在一輛車旁邊徘徊，及後車牌不翼而飛，兩名警員到場後，看見兩人分別手持扳手及螺絲批，似乎對車門有所動作。

警員上前欲制服，但被告掙脫，警員用警棍打被告，期間警員及被告倒地，警員多處擦傷，糾纏期間，次被告兩度企圖用螺絲批向警員施襲。首被告其後登上一輛車，多次向警員撞去，警員拔槍先後瞄準首被告上身發射3次，首被告最終撞上鐵欄停車，兩人被捕。調查下發現，首被告早前另涉多次偷車、偷車牌及使用虛假車牌。

首被告另就一宗串謀傷人案承認7罪，案情指首被告指一名男子稱有人出錢，僱用他斬傷某店舖東主，首被告偷車參與，駕車撞向該東主，但對方避開，車則鏟上花槽停下，首被告與他人欲劫去一輛的士逃走，期間以開山刀威嚇及傷及的士司機，法官就兩宗案件判首被告監禁共6年。

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記者：林欣樂