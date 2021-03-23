【大步走】於「大染缸」18年找到生存之道　姚子羚談感情不介意蝕底

▲ 於大染缸18年找到生存之道，姚子羚談感情不介意蝕底。

姚子羚擔正的新劇《大步走》以跑步為題，帶出人生「斷捨離」的命題，劇中的子羚放不下與張達倫的舊情，6年來借購物去填補心靈空虛，家中亂七八糟。心中對舊情的執著，成為劇中子羚的牽絆與鬱結。

現實中的子羚直言亦本身也頗執著，不過只在於細微的事情上，例如指定飲某牌子的檸檬茶、打掃家居的方法等。

不過最為明顯的執著，是對工作的緊持：「例如拍攝打鬥戲，即使好疲累、拍了10個take，縱使無力都會堅持繼續，自覺這份堅持是我能夠走下去的動力，當你見到自己沒有放棄，堅持到最後出來的結果大家都喜歡，那就值得了。」

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▲ 子羚的堅持於工作上體現。（湯炳強攝）

堅持於工作上體現

子羚於2002年參加主持比賽再簽約成為TVB旗下藝人，至今已第18個年、邁向19年。

她出道接拍處女作是經典青春偶像劇《四葉草》系列，雖然曾擔綱女主角，但大部份時間徘徊配角，近年終於當上當家花旦，相對那些一炮而紅的女藝人，子羚屬於一直默默耕耘類型。

▲ 當年《四葉草》系列捧紅不少女星。（網上圖片）

多年來，她直言從未有過放棄的念頭：「人生不應為自己設限期，有人跑短跑好叻，有人跑長跑好叻，人生就是一場耐力賽，中途會遇到失敗或跌倒，各種跑手或風景，人一定會經歷失意、氣餒和迷失，正正因此令人更加想繼續踏前一步。」

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▲ 子羚與山聰本是「Crazy Runner」的隊友。（《大步走》劇照）

她斷言過去的十多年絕對不會是「冤枉路」：「每個人走的路都是上天的主宰及安排，每段路都會有得著、令你成長，沒有去過低處就不會向上望。我不會跟別人比較，只能跟自己比，到目前為止我很珍惜自己所擁有的事。最難得是如何平淡的過活，而感到滿足和知足。」

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▲ 人生有所經歷後，看待事物的心態亦隨之改變。（湯炳強攝）

走出低處

所講到的低處，是2015年子羚憑劇集《四個女仔三個BAR》獲頒「最佳女配角」獎項後，卻因為被唐狗愛犬「通仔」咬傷臉部，需要停工半年休養：「本來得獎後雄心壯志要繼續上，還接了《幕後玩家》準備開拍，但人生就是這樣，不由得你選擇。」

▲ 2015年子羚首次奪得「最佳女配角」獎項。（東星圖片）

休養期間子羚曾經對於未來感到迷失與懼怕：「不知道要休息多久、對於未來未知，都曾經有情緒低落的時候。學會退一步去想，相信好多都是冥冥中的安排，高高低低豐富了我的人生，現在回望覺得這也是件好事，那段時間慶幸身邊有好多愛錫自己的人，陪我走過難關，他們都是令我繼續走下去的原動力。」

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▲ 子羚經常帶同通仔行山郊遊。（instagram圖片）

距離事發至今已5年，通仔也已7歲，子羚近日帶著通仔行山，還向愛犬獻吻，完全未有因為差點毀容而留下陰影。

充滿愛心的她說：「當然會有過渡期，但一日我還養著牠，就要繼續照顧牠。唯有慢慢跟牠建立信任，要先向牠表示信任，牠才會信任你，當然有時候亦會避免了一些太過火的事。這件事雖然令我多了道疤痕，但明白上天要我從中去領會，經歷過後回望就覺得不是一回事了。」

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感情延伸

從對愛犬的信任，講到愛情關係。去年被爆出疑陷四角戀，宣布分手後有傳她與男方轉為地下情。

雖然子羚未有承認，但被問到對於愛情是否願意信任、容易原諒的人，她謂：「不論任何關係都講求信任，人與人之間一來就互相猜度，那倒不如不要開始了。總要有個人願意先踏前一步，如果雙方都不想付出信任，不論甚麼關係都不會行得通。」

▲ 劇中子羚與陳山聰和張達倫分別有感情線。（《大步走》劇照）

所以在感情上願意做「蝕底」的一方？子羚不假思索：「人生不是經常去做計算的，太計算的人亦不會得到快樂。媽咪都會教我，寧願你給別人，總好過你跟別人要。看似『蝕底』的事，可能你才是真正有最大得著的人呢。」

平淡是種福氣

喜歡平淡安穩的子羚，選擇了大眾認為複雜的娛樂圈：「蠻喜歡這一句『小時候快樂好簡單，長大後簡單好快樂』，小時候能夠買糖已經好開心，快樂很空易得到，長大後只追求簡單，可能跟很久不見的朋友吃個飯、起床有陽光有早餐，已經足夠快樂。」

▲ （湯炳強攝）

但講到她這種與世無爭的性格，在娛樂圈亦相對輸蝕，她認為：「在這行18年，找到自己的生存之道，不一定要隨波逐流。」

她續稱：「大家覺得複雜，只是大眾加諸在娛樂圈的看法，這裡只是個投影機，我們是公眾人物，所有事情都被放大，其實社會中可能發生著相同的事，只是無被放大、留意。相信每個人在每個地方都能找到適合自己的道路，我抱著的心態是喜歡做戲，一路走過來的。」大步走，走出自己的路。

場地：Da Filippo Trattoria @ Harbour City

化妝：Henry Li

髮型：Taylor Wan @ Hair Corner K-11

服裝：@agnesb_officiel #agnesbhk

飾物：DearBell2Ling

記者：陳心怡

同場加映：黃智雯訪問