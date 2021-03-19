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【本地遊】香港科學館推親子生態展覽　展示19世紀初香港大自然珍稀紀錄及複本【附展覽詳情】

休閒消費 18:55 2021/03/19

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熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

香港動植物的龍虎山環境教育中心與香港科學館由即日起至4月14日舉辦「牠它他的生態半部曲」展覽。

疫情下我們不便出外地旅遊，但其實留港亦有很多好去處，現在家長可帶小朋友一起學習新知識了！香港動植物的龍虎山環境教育中心與香港科學館由即日起至4月14日舉辦「牠它他的生態半部曲」展覽，展現香港動植物生態瑰寶、呈現古今博物學家對香港的生態研究脈絡。

集合學習、玩樂、親子、文化、歷史的「本地遊」

是次展覽的展品追溯至19世紀初的珍稀紀錄與複本，及至現代本土「業餘博物學家」的精彩記述，觀眾可深入了解香港歷史以及香港生物多樣性，大人小朋友一邊遊玩，一邊學習香港的文化及歷史。

描繪香港的最早期畫作

是次展覽將會展出早期香港博物紀錄，包括1818年出版有關香港仔瀑布的彩色插畫複本，以及1840年代初的開花植物水彩畫複本。展覽亦會展出包括鳳頭鷹、蛇骨、蜂巢、草羊頭骨等動物標本。

展覽將以19世紀初踏足香港的英國外科醫生克拉克·亞卑路開始，闡述多位博物學愛好者的故事。

除此以外，展覽亦會介紹香港獨有的香港茶、盧氏小樹蛙的發現與再現的故事。

21位當代業餘博物學家分享博物情緣

是次亦特別收錄21位當代業餘博物學家，包括前香港天文台台長林超英先生、本地作家葉曉文小姐、「香港野」創辦人Robert Ferguson先生、刺繡藝術家林潔宜小姐、麻鷹達人陳佳瑋先生和肥文標本館創辦人李健文先生等，細說他們的博物情緣。

「牠它他的生態半部曲」詳情：

主辦單位：龍虎山環境教育中心、香港科學館

展覽日期：19.03.2021 (五) - 14.04.2021 (三)

地點：香港科學館地下展覽廳

展館開放時間：特別開放時間為每日上午10時至下午5時，逢星期四休館（公眾假期除外）。入場採取分段式參觀，每節兩小時，設入場限額，詳情請參閱香港科學館網頁。

費用：常設展覽廳參觀人士不另收費

同場加映：放假除了參觀展覽，也可以簡易食譜即睇【下一頁

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責任編輯：王芷瑩

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