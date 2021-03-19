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【最美星二代】沈月白色貼身小背心展身段　邱淑貞大女盡得神級靚基因【多圖】　

娛樂 19:17 2021/03/19

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沈月穿貼身小背心大騷身材。

邱淑貞大女沈月雖然未有入行當演員，不過因為盡得媽媽的靚基因，一早已被稱為「最美星二代」，由此一直受到關注，可說是半隻腳已經踏入娛樂圈。

沈月亦不時在個人社交平台上載靚相，已成為新一代女神擁有一批粉絲。而現年19歲的她亦亭亭玉立，愈來愈具成熟女人味道。

最美星二代｜沈月旗袍裝賀年騷身段 邱淑貞為愛女拍攝變古典美人【多圖】

沈月擺出型格甫士。（取自instagram）

享最美星二代之名

沈月在幾日前貼出多張大曬香肩的照片後，在今日（3月19日），再上載多張穿白色貼身小背心示人的照片，大騷修長白滑手臂。

她今次的照片再吸引來大量網民讚好，盡展享有「最美星二代」之美譽並非浪得虛名。

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具語言天份懂

其實在再早之前，沈月已先後騷出一批穿旗袍、穿籃球衫的照片，分別騷古典成熟及活潑青春的魅力，可說形象百變。

她不止有有高顏值亦有語言天份，就讀加拿大英屬哥倫比亞大學的她懂得中、韓、日、英等多種語言。不過據悉因為受到疫情影響，所以現時她留在香港接受遙距上課。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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