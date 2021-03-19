【求肝續命】47歲玩具設計師肝衰竭恐餘2周性命急需換肝　9歲兒子憂病情痛哭

▲ 陳澤棠因急性肝衰竭急需換肝，現時留醫瑪麗醫院。（家屬提供圖片）

47歲玩具設計師陳澤棠因急性肝衰竭急需換肝，惟家人不吻合未能捐肝，今（19日）作出公眾呼籲，希望AB血型健康有心人能捐出部分活肝，讓他得以續命。家屬透露陳澤棠肝功能只餘五成，急需換肝續命，否則可能只剩兩星期壽命。

本身患有乙型肝炎的患者陳澤棠，與太太育有一名9歲兒子，一向生活健康，不煙不酒，熱愛運動，身體狀況良好，過去每年皆會接受身體檢查，惟去年因疫情暫緩。上周因腰痛，到法國醫院求診，確診急性肝衰竭，到伊利沙伯醫院留院，惟病情持續惡化，今日（19日）轉到瑪麗醫院等候換肝。

▲ 47歲男設計師急性肝衰竭急需換肝。

醫生指他的肝功能已壞死，判斷肝臟受損程度的肝酵指素超出標準40倍，達2000多，故急需換肝續命，惟其弟弟因乙型肝炎未能捐肝，其他親屬的肝臟亦不吻合，因而尋求公眾人士捐贈。

在疫情下之下，家屬無法入病房探望，只能轉院時在旁觀望，其9歲兒子十分懂事，差不多一周不見父親，看到爸爸睡在病床上，身上插滿喉管，不禁痛哭。根據家屬資料，陳澤棠肝功能只餘五成，急需換肝續命，否則可能只剩兩星期壽命。他已排於AB血型肝移植名冊首位，惟醫生曾透露「AB型屍肝罕有」，若一兩周內未有合適肝臟，或會出現肺炎等併發症，情況危險。

陳澤棠的家人盼善心人捐出部分肝臟，或獲離世者家屬捐出屍肝，捐活肝者血型不限，注意需要身體狀況良好、且手術前後有家人照顧、有意捐肝者請致電瑪麗醫院熱線：2255 3838

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記者：陳麗娜