精神健康社區中心創「愛笑抗疫運動」　助員工紓緩工作壓力及改善睡眠質素

▲ 「愛笑抗疫運動」五式以抗疫工作為主題。（香港聖公會福利協會提供圖片）

抗疫逾一年，多間院舍出現確診個案，令員工們精神緊張。有精神健康社區中心自創「愛笑瑜伽」 職場版──「愛笑抗疫運動」改善員工睡眠質素，有員工表示參加活動後，心境變輕鬆，另遇困難時不易被焦慮情緒影響，更易入睡。

聖公會屯門精神健康綜合社區中心去年10月至12月間舉辦了「愛笑抗疫兩點半」，該運動是以「愛笑瑜伽」作為藍本，讓員工一星期三次在午飯後下午2時半進行，每次30分鐘。中心早前就活動進行成效評估調查，調查初步發現參加者的睡眠質素持續提升，負面情緒，包括抑鬱感遞減，環境適應力亦有提升。

「愛笑抗疫兩點半」有五式：

第一式：「抹窗哈哈笑」

第二式：「拖地笑呵呵」

第三式：「抹檯笑騎騎」

第四式：「洗手笑咪咪」

第五式：「狂笑戴口罩」

任職中度智障院舍前線護理職員阿雪表示，她經常容易有焦急的情緒，入睡時間較長，難以熟睡，惟一直沒有為意。在疫情期間，她每天都需外出上班，時常擔心自己會受感染而影響院友，甚至家人。在參加活動後，她發現自己心境變輕鬆，亦提升對身體狀況、飲食及睡眠的關注，思想亦變得正面；在遇到困境時，更學會停一停，不再容易被焦慮情緒影響，更易入睡。

負責前線活動的Joanne在疫情下的工作量大增，由於不熟習新工作運作模式，令她情緒非常緊張，她逐漸發覺自己身體疲倦，亦較沉鬱。參加活動後，她跟隨主持人開懷大笑，認為有助減壓，報告更顯示其睡眠質素有明顯改善，精神狀態亦有改善，心境變得開朗。

香港大學行為健康研究中心總監何天虹教授表示，身與心的健康關連已備受認同，亦有不少本地及海外文獻引證了睡眠質素與精神健康的密切正面關係，一個優質的睡眠除有效改善免疫系統效能，提升身體健康質素，亦有效促進情緒健康，盼望有更多不同界別人士能參與相關活動，於疫情下都能維持良好的精神健康。

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記者：郭詩詩