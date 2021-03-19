【爸爸可否不要老】奧斯卡大熱作品　安東尼鶴健士騷影帝級超班演技

▲ 《爸爸可否不要老》

由《沉默的羔羊》（The Silence of the Lambs）奧斯卡影帝安東尼鶴健士（Anthony Hopkins）、Netflix劇集《王冠》（The Crown）奧斯卡影后奧莉花高雯（Olivia Colman）主演的《爸爸可否不要老》(The Father)，將於香港上映。

該片獲得金球獎4項提名（最佳電影、劇本、男主角、女配角）、英國金像獎BAFTA 6項提名（包括最佳電影、改編劇本、男主角等）以及奧斯卡6項提名（包括最佳電影、改編劇本、男主角、女配角等），累積獎項及提名逾150項，在本周末優先場甫一開賣即爆滿。

獲法國戲劇界最高榮譽

電影由金球獎提名導演科倫薩拉（Florian Zeller）自編自導，劇本來自科倫於2012年公演的同名舞台劇《The Father》 (Le Père)作品，舞台劇公演後獲好評，科倫更一躍成為炙手可熱的舞台編劇。

舞台劇《The Father》在2014年於倫敦公演後，《衛報》（The Guardian）稱讚作品是「罕見的高質演出」，《時代雜誌》（The Times）更將它列入「近十年最好作品之一」，更獲得法國戲劇界最高榮譽莫里哀戲劇獎最佳劇本。

2017年香港話劇團找來助理藝術總監馮蔚衡執導，前藝術總監毛俊輝飾演父親一角，當年16場全部爆滿，好評如潮。

呈現長者落寞內心

至於電影版《爸爸可否不要老》是科倫首部電影作品，將這個劇本由舞台帶至銀幕，科倫亦稱三位監製David Parfitt、Philippe Carcassonne及Jean-Louis Livi的努力功不可沒。

監製Parfitt回憶起當初的合作起源：「在West End看過舞台劇後很喜歡，每一幕都給我帶來很大的驚喜。劇本的設定是要觀眾一同感受父親困惑的世界，當中有驚慄、懸疑的成份，與父親的落寞、女兒的無助互相呼應，是很揪心的一個故事。」

Parfitt與工作伙伴Carcassonne傾談後，覺得這個故事的可塑性很高，便聯合Livi一同開始電影劇本的改編，亦一致認定科倫為導演。

Carcassonne稱：「科倫很有才能，他腦袋裡對自己的文字很有畫面，而且他對劇本、故事、人物的熟悉程度，絕對可以蓋過他未曾執導電影的不足。」