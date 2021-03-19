【強制檢測】九龍塘國際英文幼稚園羅福道校舍爆上呼吸道感染　師生須檢測及明起暫停面授5天

▲ 國際英文幼稚園羅福道校舍爆發上呼吸道感染，明日（20日）起須暫停面授課堂5天。（資料圖片）

新冠肺炎疫情反覆，有學校因爆發上呼吸道感染須停課及全校接受強制檢測。九龍塘國際英文幼稚園（St. Catherines International Kindergarten）今日（19日）向家長發通告，指今日接獲羅福道校舍家長通知，有來自兩班的10多名學生出現流鼻水、咳嗽及發燒等徵狀，經醫生診斷後有7人屬上呼吸道感染。

校方在通告中引述衞生防護中心回覆，指該校舍須由明日（20日）起至下周三（24日）暫停面授課堂共5天，全體教職員及學生亦須強制檢測；另一位於塘雅息士道的校舍則毋須停課。

校方表示，涉事的羅福道校舍學生家長，可於明日上午9時至下午1時到校，出示學生證以領取檢測樣本瓶，或到政府安排的樣本瓶分發中心領取，校方提醒家長必須為子女於明起兩日內、即3月20日及21日期間進行檢測。

校方指，停課期間的網上Zoom課堂安排會透過WhatsApp家長群組公布；期間家長可依校車到站時段或回校取功課；校方亦會在恢復面授課堂前，為有關校舍進行深層徹底清潔，所有師生回校時均必須出示陰性檢測報告，方可回校。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君今日（19日）在疫情記者會上公布，包括國際英文幼稚園在內，共有兩間幼稚園均爆發上呼吸道感染，全校師生須進行強制檢測，詳情即看：【下一頁】

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記者：馮琪雅