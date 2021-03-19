【新冠肺炎】華大基因近期第二次上載檢測結果出錯　涉2,800個深喉唾液樣本

▲ 華大基因上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，涉及2,800個深喉唾液樣本，是近期第二次同類事件。（資料圖片）

食物及衞生局公布，發現華大基因上載陰性檢測結果時出現人為錯誤，導致系統未能向有關市民發送陰性檢測結果的通知短訊，涉及2,800個在2月28日至3月2日提交的深喉唾液樣本，當中並不涉及任何陽性個案。

當局昨日（18日）定期查核檢測系統數據時發現錯誤。據了解，相關樣本早於3月上旬已完成檢測，所有結果均為陰性，但有關人員於輸入日期時出現人為錯誤，令系統未能向相關市民發送檢測結果的通知短訊。局方已要求化驗承辦商覆核相關檢測結果，並修正登記資料，個別市民會經電話短訊收到系統自動發出載有早前檢測的結果。

當局強調，事件並不涉及檢測的準確性或有效性，亦絕對沒有遺失檢測人士的資料，但事件對受影響的市民造成不便，表示抱歉。



當局指，事件為華大基因近期第二次同類型事件，認為情況極不理想，已發出警告信責成華大基因嚴肅跟進，包括加快落實相關改善措施。如情況於短時間內沒有改善，食衞局會按合約作進一步的跟進行動。食衞局亦正審視電腦系統的設計及與各化驗承辦商商討，加強防範錯誤輸入資料的可能性。

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記者：徐紹軒