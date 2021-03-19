陳勇大讚譚耀宗如唐僧「意志堅定」　批評不愛國者為「劫機者」　

▲ 身兼港區人大代表的民建聯副主席陳勇，形容譚耀宗猶如唐僧取西經一樣，「目標和意志非常堅定」。（尹櫻霖攝）

人大常委譚耀宗過去兩年一直相當忙碌，直接赴京參與港區國安法和完善立法會選舉制度的審議。身兼港區人大代表的民建聯副主席陳勇，形容譚耀宗猶如唐僧取西經一樣，「目標和意志非常堅定」，又笑言自己都是跟譚耀宗「學嘢」，因為譚是香港唯一的人大常委，故在預測國家未來發展和政策上，會「先人一步」，直言︰「跟住佢（譚耀宗）一定唔會周圍走，會達到美好目的！」。

民建聯今日（19日）舉行記者會，分享對於完善香港選舉制度和「十四五規劃」的看法。對於人大早前通過完善本港選舉制度決定，貫徹「愛國者治港」的方針。陳勇在會上說，全中國人民都是「同坐一架飛機上」，並形容不愛國者形容為「劫機者」，指香港以往就被他們劫機。陳勇認為，這些不愛國者不應上機，強調他們更不應劫機，「搞亂飛機引擎」，否則只會機毀人亡。

內地法律學界田飛龍早前提出「忠誠廢物」論，建制派的反應不一。其中，港區人大代表葉國謙反指對方，可能都是「廢柴學者」，但立法會前主席曾鈺成卻自言「無感覺」，因為自己不是廢物，不會對號入座。至於陳勇，今日主動提及「沒有能力的愛國者可以上機做乘客，而有能力的愛國者則可以「駕駛飛機」。

陳勇認為，「十四五規劃」可以幫助中國香港這架飛機「行得更好」。他指，人大在通過「十四五規劃」和完善香港選舉制度決定前，已諮詢各界領袖和各階層，包括民主派的意見，所以獲得高票通過，形容這是民主協商和民主集中制。

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