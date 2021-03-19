  • 23°C
香港時間 : 2021319日 (週五) 22:21
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新冠肺炎】法國醫院曾確診男嬰檢測一度呈弱陽性　翌日檢測呈陰性

社會 22:04 2021/03/19

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

一名曾確診男嬰在本月14日進入聖德肋撒醫院檢測及翌日進行手術，當時檢測呈陰性；事後男嬰檢測一度呈陽性，但翌日再檢測呈陰性。（資料圖片））

新冠肺炎疫情持續，一名曾確診男嬰在本月14日進入聖德肋撒醫院（法國醫院），並在翌日進行手術，入院時曾進行檢測，當時呈陰性；事後男嬰再檢測時一度呈陽性，但翌日檢測則呈陰性。

該名11個月大男嬰在1月28日曾確診新型肺炎，事後接受治療及康復出院。在3月14日，該名男嬰入住聖德肋撒醫院前作例行新型冠狀病毒檢測，結果呈陰性。於翌日進行預約手術並即日出院。

惟在3月18日，男嬰因發燒再次安排入院接受檢測及治療，聖德肋撒醫院立即按既定感染控制程序安排入住獨立病房及作新型冠狀病毒檢測，初步呈弱陽性反應。此外，醫院即時通知衞生防疫中心，於兩小時內轉往屯門醫院，翌日再檢測呈陰性，故現階段不屬於確診，並等候進一步調查。

聖德肋撒醫院表示，男嬰住院期間，所有職員均佩戴合適防護裝備，現階段並沒有任何職員確認為緊密接觸者。為審慎起見，院方已立即為6名病房職員進行新型冠狀病毒測試，全部呈陰性，而有關病房即時已作全面徹底清潔及消毒。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

相關文章

【新冠肺炎】今日新增13宗確診　10宗本地感染包括4宗源頭不明個案
今日 16:32
【新冠肺炎】今日新增13宗確診　10宗本地感染包括4宗源頭不明個案
【新冠肺炎】再多12名公立醫院病人出院　共20人情況危殆及嚴重
今日 16:46
【新冠肺炎】再多12名公立醫院病人出院　共20人情況危殆及嚴重
【檢疫酒店】第三輪30間檢疫酒店4月21日生效　尖沙咀喜來登等6間酒店退出【附名單】
今日 16:17
【檢疫酒店】第三輪30間檢疫酒店4月21日生效　尖沙咀喜來登等6間酒店退出【附名單】
【強制檢測】九龍塘深水埗兩幼稚園爆發上呼吸道感染　兩校師生須強檢
今日 17:11
【強制檢測】九龍塘深水埗兩幼稚園爆發上呼吸道感染　兩校師生須強檢
【新冠疫苗】有健身業界代表指每人有自由權利　反對威迫從業員接種疫苗
今日 17:30
【新冠疫苗】有健身業界代表指每人有自由權利　反對威迫從業員接種疫苗
【封區檢測】日出康城領凱第9座列受限區域　料明早八時完成行動
今日 20:02
【封區檢測】日出康城領凱第9座列受限區域　料明早八時完成行動
【疫苗死亡】首宗疑接種BioNTech疫苗後死亡　涉患糖尿病高血壓66歲男子
今日 20:04
【疫苗死亡】首宗疑接種BioNTech疫苗後死亡　涉患糖尿病高血壓66歲男子
【新冠肺炎】華大基因近期第二次上載檢測結果出錯　涉2,800個深喉唾液樣本
今日 20:14
【新冠肺炎】華大基因近期第二次上載檢測結果出錯　涉2,800個深喉唾液樣本
【防疫措施】抵港豁免檢疫人士明起須在機場等候檢測結果　獲陰性結果才可離開
今日 20:30
【防疫措施】抵港豁免檢疫人士明起須在機場等候檢測結果　獲陰性結果才可離開
新冠肺炎疫情 手術 疫情 治療 經濟 屯門醫院 聖德肋撒醫院 屯門 病毒檢測 冠狀病毒

最高瀏覽

【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
18:28 2021/03/18
【AA制夫妻】分床睡從不牽手做家務計時薪　日夫婦揭終極AA制生活︰我們好幸福
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
16:53 2021/03/18
【絕版手袋】嫌絕版白色Chanel手袋太單調　5歲女手繪自畫像加簽名媽媽崩潰
【新冠肺炎】新增3間食肆曾有確診者到訪　失嗅覺女患者曾訪7處地方
今日 09:51
【新冠肺炎】新增3間食肆曾有確診者到訪　失嗅覺女患者曾訪7處地方