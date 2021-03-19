【新冠肺炎】法國醫院曾確診男嬰檢測一度呈弱陽性　翌日檢測呈陰性

▲ 一名曾確診男嬰在本月14日進入聖德肋撒醫院檢測及翌日進行手術，當時檢測呈陰性；事後男嬰檢測一度呈陽性，但翌日再檢測呈陰性。（資料圖片））

新冠肺炎疫情持續，一名曾確診男嬰在本月14日進入聖德肋撒醫院（法國醫院），並在翌日進行手術，入院時曾進行檢測，當時呈陰性；事後男嬰再檢測時一度呈陽性，但翌日檢測則呈陰性。

該名11個月大男嬰在1月28日曾確診新型肺炎，事後接受治療及康復出院。在3月14日，該名男嬰入住聖德肋撒醫院前作例行新型冠狀病毒檢測，結果呈陰性。於翌日進行預約手術並即日出院。

惟在3月18日，男嬰因發燒再次安排入院接受檢測及治療，聖德肋撒醫院立即按既定感染控制程序安排入住獨立病房及作新型冠狀病毒檢測，初步呈弱陽性反應。此外，醫院即時通知衞生防疫中心，於兩小時內轉往屯門醫院，翌日再檢測呈陰性，故現階段不屬於確診，並等候進一步調查。

聖德肋撒醫院表示，男嬰住院期間，所有職員均佩戴合適防護裝備，現階段並沒有任何職員確認為緊密接觸者。為審慎起見，院方已立即為6名病房職員進行新型冠狀病毒測試，全部呈陰性，而有關病房即時已作全面徹底清潔及消毒。

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒