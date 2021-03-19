【奪命工傷】元朗洪水橋30歲男工7樓墮地亡　勞工處稱已勒令涉事承建商停工並撤查事件

▲ 一名男工在元朗一個屋苑樓宇高層單位的露台站在梯子上工作期間，從梯子墮下並越過露台圍欄跌至地面，當場死亡。（曾秋文攝）

元朗洪水橋洪元路88號泉薈發生奪命工業意外，今(19日)早11時42分，一名年約30歲裝修工人在7樓單位工作期間，懷疑在露台更換燈膽時失足墮下，倒卧屋苑對開空地，救護員到場證實男子當場死亡不用送院。警員在現場調查發現露台遺下木梯，把案件列作工業意外處理。

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勞工處晚上證實，今午一名男工在元朗一個屋苑樓宇高層單位的露台站在梯子上工作期間，從梯子墮下並越過露台圍欄跌至地面，當場死亡。處方指對事件表示高度關注及十分難過，對其家屬致以深切慰問。

勞工處發言人指，在得知意外發生後，該處已即時派員到意外現場展開調查，並已向有關承建商發出『暫時停工通知書』，停止其在該單位內進行任何離地工作，直至處方信納承建商已採取措施消除有關危害，才可復工。

處方又指，正全速進行調查，以確定意外成因，查找有關持責者的法律責任，以及提出改善措施。若調查發現有違例事項，定會依法處理。

就今日的意外，勞工處會於日內在網頁發放「職安警示」及透過電子郵件通知持責者、工會和安全從業員專業組織等，簡介意外事故和提醒業界採取安全預防措施，以避免同類意外發生。



根據《工廠及工業經營條例》的一般責任條款規定，僱主必須為其僱員提供安全的工作環境、作業裝置及工作系統。違反有關規定，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁6個月。

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記者：曾秋文、鄧凱文

