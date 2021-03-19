【疫苗接種】2款疫苗各有1人現血管迷走神經性昏厥　17歲男打BioNTech後腹痛及失去知覺

新冠疫苗接種計劃持續，截至今日下午8時的過去24小時，共約27,500名市民接種了第一劑疫苗，其中11,800人打科興、15,700人打復必泰；目前累計約304,100名市民已接種首劑疫苗，其中約213,300名接種科興，約90,800名接種復必泰。

今日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為84%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為96%。



而截至今日下午8時的過去24小時，約8,000名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約17,200名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。

最新27間疫苗接種中心包括：

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昨日共有12宗送院個案，其中10宗已經出院，兩宗留院觀察；送院者中，9人打復必泰疫苗，個案包括：

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

一名47歲男子接種疫苗後，懷疑出現 血管迷走神經性昏厥 。他於上午 11時10分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

。他於上午 11時10分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。 一名26歲女子接種疫苗後，出現疫苗敏感。她於下午8時18 分被送往北區醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

荃景圍體育館社區疫苗接種中心

一名17歲男子接種疫苗後，感到腹痛及失去知覺。他於上午 11時15分被送往仁濟醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

香港中文大學醫院社區疫苗接種中心

一名69歲男子接種疫苗後，感到 頭痛 。他於上午11時47分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

。他於上午11時47分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。 一名62歲女子接種疫苗後，感到 暈眩、噁心及血壓上升 。她於下午12時03分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

。她於下午12時03分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。 一名66歲男子接種疫苗後，感到暈眩及血壓上升。他於下午12時22分被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

東涌社區會堂社區疫苗接種中心

一名60歲女子接種疫苗後，感到 胸部不適及血壓上升 。她於下午1時42分被送往北大嶼山醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。

。她於下午1時42分被送往北大嶼山醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。 一名56歲女子接種疫苗後，感到 暈眩 。她於下午2時06分被送往廣華醫院，情況穩定。隨後轉送到伊利沙伯醫院，經治療後，無須留院。

。她於下午2時06分被送往廣華醫院，情況穩定。隨後轉送到伊利沙伯醫院，經治療後，無須留院。 一名64歲女子接種疫苗後，出現呼吸急促、 出疹、發燒及感到痕癢。她於下午4時10分被送往基督教聯合醫院， 情況穩定。經治療後，無須留院。

另有3宗涉科興疫苗個案，包括：

林士德體育館社區疫苗接種中心

一名31歲男子接種疫苗後，出現 血管迷走神經性昏厥 。他於下午7時 48分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

。他於下午7時 48分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。 一名44歲女子接種疫苗後，感到 左半身麻痺 。 她於下午8時18分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。

。 她於下午8時18分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。 一名61歲男子接種疫苗後，血壓上升。他於下午8時32分被送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

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責任編輯：鄧凱文