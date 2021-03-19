議員倡課室裝閉路電視監察教師　教育局憂影響師生互動

▲ 教育局副局長蔡若蓮表示，擔心在課室安裝閉路電視會影響學生學習。（資料圖片）

據悉教育局近日向部分學校查問安裝閉路電視情況，立法會教育事務委員會轄下「研究幼稚園、中小學教科書及教材編製小組委員會」今日（19日）開會，教育局副局長蔡若蓮指局方向學校了解有關情況，但主要是考慮到安全問題，對於會上多名議員建議要求學校在課室增設閉路電視，監察教師授課情況，蔡若蓮稱擔心安裝閉路電視會影響學生學習。

據教育局文件回應有關在安裝閉路電視的建議，指學校安裝閉路電視主要是為了防止罪案發生，同時須遵守《個人資料（私隱）條例》及個人資料私隱專員公署發出的《閉路電視監察及使用航拍機指引》，學校如有意在校舍安裝閉路電視系統，「應考慮其必要性、合理性及公開性，並取得相關持分者的共識」，至於課室內可否安裝閉路電視，學校應根據上述準則及校情決定。教育局強調一直通過視學、課程探訪等途徑，了解和監察學校學與教的質素，同時會提醒學校管理層有責任了解和監察各科課程在課堂的落實情況。

今日會上有多名議員重提有關建議，指疫情下學校網上授課，反映部分教師教學有問題，認為課室安裝閉路電視有助家長重看教師授課情況，有助子女溫習。

蔡若蓮在會上表示，局方有向學校了解安裝閉路電視的情況，但是主要是考慮到安全問題。她形容以閉路電視監察教師的做法消極，擔心學生在得知課堂被錄影時，如面對教師提問，亦可能會因為不清楚答案而不嘗試作答，影響課堂參與。她指出，如外界對教師沒有信任，教師亦會對自己失去信心，令減低課堂設計的靈活性大減。

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責任編輯：馮琪雅