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【新冠肺炎】新增7間食肆曾有確診者到訪　62歲婦發病後到潮福飲茶疑致1人初步確診

健康 10:55 2021/03/20

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62歲婦發病後到藍田潮福飲茶，並與員工及食客聊天，疑致1人初步確診。

本港新冠肺炎疫情持續，昨日（19日）新增13宗確診個案，其中10宗本地個案包括4宗源頭不明個案，累計確診個案11,364宗。衞生防護中心昨晚更新確診者潛伏期行蹤表，再增7間食肆曾有確診人士到訪。

根據衞生防護中心資料，新增的7間食肆名單如下（報告日期或曾有涉及個案最後到訪的日期／相關確診或疑似個案編號）：

  • 尖沙咀　北京道　東海薈 06/03/2021 11357
  • 尖沙咀　漢興大廈 和味 08/03/2021 11357
  • 旺角 雅蘭中心 稻香漁港市集 09/03/2021 11360
  • 黃大仙 現崇山 大自然素食 09/03/2021 11360
  • 藍田　啓田商場 潮福龍蝦專門店 10/03/2021 11360
  • 大埔　龍尾村　BB 開心棧 11/03/2021 11357
  • 大澳　永安街 威尼斯酒家 06/03/2021 11357

其中，一名62歲家庭主婦（編號#11360）屬源頭不明患者，居於藍田平田邨平仁樓。她於3月9日感到不適，至3月19日才確診。發病當日，她曾光顧旺角雅蘭中心稻香漁港市集、黃大仙現崇山大自然素食。

她平日會帶年幼孫兒到藍田啓田商場「潮福龍蝦專門店」飲茶。發病後，她於3月10日亦曾抱孫兒到該酒樓飲茶，不少酒樓員工或鄰居會跟患者傾談和「抱BB」，懷疑一名初步確診患者因此受感染。

另外，一名60歲男子（編號#11357）居於何文田瓊林別墅Ａ座，於3月8日發病，及至3月19日才確診。他曾於潛伏期到訪尖沙咀北京道的東海薈、大澳威尼斯酒家。發病當日，他曾光顧尖沙咀漢興大廈「和味」，及後於3月11日光顧大埔大美督龍尾村BB開心棧。

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責任編輯：黃泳欣

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