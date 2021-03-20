【基層悲歌】於西九龍中心美食廣場撿二手飯果腹　83歲婆婆嘆：肚餓起上嚟無辦法

▲ 83歲婆婆於西九龍中心美食廣場撿二手飯果腹

新冠肺炎疫情期間，本港社企「銀杏館」依然堅持定期舉行免費派飯。近日有報道指在西九龍中心8樓的美食廣場，幾乎每天都有幾位撿「二手飯」果腹的人。銀杏館的社工得悉事件，嘗試去現場尋找，最後尋獲一名83歲婆婆，在嚴峻疫情下不怕染疫，為果腹食二手飯，令社工甚為不忍。

社企銀杏館推動長者就業，經營不同類型的餐館，亦定期舉行免費派飯。銀杏館近日在facebook專頁發帖，分享遇到一名食二手飯婆婆的故事。義工留意到近日有數名人士在西九龍中心撿「二手飯」果腹，於是嘗試去現場尋找，並拜託附近商戶協助留意，希望通知他們在2樓設有一間「社區飯堂」可提供免費餐膳。

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結果，翌日有一位83歲的婆婆來到飯堂申請服務，原來她近月一直靠撿「二手飯」充飢。職員問婆婆：

依家疫情咁嚴重，你唔擔心食二手飯衛生問題嗎？

婆婆無奈感嘆一句「肚餓起上嚟都無辦法啦！」令社工聞言後甚為不忍。細問之下，原來婆婆不時都會在街邊擺賣維生，這天婆婆正正揹著大袋衣物，她解釋指，袋內的衣物是其他人不要，送給婆婆。婆婆便將衣物擺街邊賣。不過婆婆無奈續指：

不過唔係成日有生意，有時擺成日都冇人買。

銀杏館社工續指，現時經濟陷低谷，不少基層都捱著苦日子，過著窘迫和捱飢抵餓的生活。及後社工已經向婆婆發出「飯卡」，這數天她都有來到社區飯堂用膳，難得在她臉上找到絲絲笑容，更大讚「今天個餸好好味呀！」社工續指，最開心還是聽到婆婆說一句：「有得嚟呢度食飯，唔使再去食二手飯喇。」

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責任編輯：羅嘉欣