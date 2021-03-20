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【封區檢測】日出康城領凱第9座1,235人受檢1人需重新採樣　13人違令

社會 10:38 2021/03/20

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將軍澳日出康城領凱第9座昨（19日）晚8時起被列為「受限區域」。（程志遠攝）

將軍澳日出康城領凱第9座昨晚8時起被列為「受限區域」，政府今日（20日）宣布，早上約7時半已完成強制檢測行動，確認區內所有人已接受強檢，截至今日凌晨2時，1,235名居民已接受檢測，當中有一名居民因所採的樣本不適用，將安排重新採樣。

政府隨後在「受限區域」內進行執法行動，並於今日上午約11時15分完結，以確認區內所有人是否已根據相關宣告及強制檢測公告的要求接受強制檢測，發現有13人未進行強檢，遂向他們發出強制檢測令及／或處定額罰款5,000元。

昨晚日出康城領凱第9座封區檢測情況：

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此外，政府已派員到訪區內約450戶，當中約60戶在過程中沒人應門，包括一些確診個案和可能已經接受隔離的住戶，亦有可能部分單位是空置，呼籲沒有應門的居民在看到政府張貼告示後，盡快聯絡政府進行檢查。

政府昨日亦發出強制檢測公告，任何於3月6日至19日期間，曾身處有關大廈內超過2小時的人士，即使在相關宣告開始生效時不在「受限區域」內，亦須於3月21日或之前接受強制檢測。

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責任編輯：馮琪雅

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