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【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份

娛樂 11:42 2021/03/20

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南灣海景單位低價轉售丁子高，楊千嬅「甩名」恢復首置身份。

不少明星藝人都會選擇置業作投資保值，近日樂壇天后楊千嬅被發現把與丈夫丁子高共同持有的鴨脷洲南灣千呎海景單位，以低於市價價錢轉讓予丁子高，千嬅即時恢復首置身份，疑為再次置業作打算。

其實為了避開置業的高昂稅金，有意置業人近年盛行透過內部轉讓「甩名」，令手上沒有持有任何物業，重新獲得首次置業的身份，由此大大減低稅項。

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轉售單位予丈夫

根據土地註冊處資料顯示，楊千嬅與丁子高共同持有的鴨脷洲南灣8座低層A室，近日以約1,800萬港轉售予男方，單位實用面積1054平方呎，實用呎價17078元，較銀行網上估值（2159萬元）低於17%。

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享開揚靚景

南灣位於鴨脷洲海旁道，由9座物業組成，一字排開的設計，半數以上單位可享深灣遊艇會至南朗山一帶近海以遠山景致，屬臨海豪宅。

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南灣是該區罕有的向海豪宅。（經濟日報圖片）

估計千嬅此舉是為了回復「首置」身份，準備再次置業。

千嬅於物業投資方面曾經大有斬獲，於2003年沙士期間，她曾約3,800萬港幣購入赤柱富豪海灣一幢洋房，持貨6年後於2009年以約6,800萬元轉售，帳面大賺3,000萬。

同場加映：林二汶訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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