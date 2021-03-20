【開心速遞】廢青安暫別《愛回家》？　傳周嘉洛接王祖藍捧上位做男一

TVB人事大變動，除有已上任為副總理的曾志偉回巢，入主掌管綜藝及音樂製作外，王祖藍昨日（3月19日）亦正式上任當TVB首席創意官，大台的劇集及綜藝節目勢切會有一番大革新。

王祖藍本已度期為TVB拍新的古裝喜劇，也因要全力協助曾志偉的TVB節目改革工作而分身不瑕，決定辭演劇集，一於專心做好幕後工作。

【祖藍回巢】王祖藍明天正式上任TVB高層 任首席創意官：服務香港觀眾

▲ 王祖藍回巢TVB做首席創意官。（東星圖片）

周嘉洛有望做男一？

至於王祖藍原本在新劇的男主角一職，則傳由憑《愛‧回家開心速遞》中「廢青安」一角上位的周嘉洛接替，正式跳出處境劇「升呢」做男一，並會暫時告別《開心速遞》的拍攝。

周嘉洛近年在TVB一直以演《開心速遞》為主，即使在其他劇集也只是以客串形式出現，今次如果真的要跳出去做新劇男主的話，就要由4月拍至7月才完結，故此有傳「廢青安」會離開熊家及島大3個月。

【開心速遞】林凱恩由「醜小鴨」變女神 Iris翻出15歲照片網民驚呼：唔認得

▲ 有傳周嘉洛將接拍正劇做男一。（網上圖片）

不過《開心速遞》監製林建祥在回覆傳媒查詢稱，暫未收到指示，並謂周嘉洛仍會拍《開心速遞》。

劇集班底亦會大洗牌，原有班底中的視后蔡思貝、張振朗都不會接拍，只有剛從加拿大返港出關的陳瀅留低，並將加入歌手JW王灝兒及朱敏瀚。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

廢青安上位之路

周嘉洛於2015年加入TVB藝員訓練班後出道，之後拍過《八時入席》嶄露頭角。自2018年起加入《開心速遞》的劇組，飾演金城安一角。

【曾志偉回巢】《勁歌金曲》返黃金時段撼《Chill Club》 《開心速遞》讓路《聲夢傳奇》復活

▲ 周嘉洛憑《開心速遞》奪最佳男配角變。（網上圖片）

由一名島大學生變身「廢青」代表，成為「廢青安」後多場演出幽默搞笑，不但有與Bonnie（林凱恩飾）做Sweet爆CP，也有與朱凌凌（吳偉豪飾）做最強CP，而常與媽媽熊尚善（滕麗名飾）玩弄於股掌之中的劇情，亦都非常吸引，令周嘉洛憑廢青形象成功入屋。

人氣高企的周嘉洛，更在2019年憑此角在《萬千星輝頒獎典禮2019》中奪得「最佳男配角」獎項，首度提名並即獲獎。當時，周嘉洛不忘答謝台前幕後的照顧，並指會做得更好，現實中絕對不是「廢青」。

同場加映：滕麗名專訪