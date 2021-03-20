【新冠疫苗】30萬人已接種新冠疫苗　陳肇始指較高接種率有利探討海外出行

▲ 食物及衛生局長陳肇始形容，自當局公布接種疫苗的異常個案後，市民是「小心了」。（資料圖片）

新冠疫苗上月「開打」後曾出現多宗接種疫苗異常事故，食物及衛生局長陳肇始表示，自當局公布接種疫苗的異常個案後，形容市民是「小心了」，目前有逾30萬人接種第1針疫苗，21萬人接種科興疫苗，9萬人接種復必泰疫苗，兩種疫苗按預約時間的接種比率分別為約8成及9成多，又指政府探討海外出行亦需要有較高的接種率。

陳肇始今日（20日）出席電台節目時表示，臨床事件評估專家委員會將評估有關異常事件，重申最重要的是事故原因與疫苗有無因果關係。

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌則表示，參考醫管局2019年數據，65歲以上人士之中，每日平均有14人死於心血管病、7人死於急性中風，強調市民若有「三高」，自然死亡的機會仍然存在，接種疫苗不會減低自然死亡風險，形容「要發生的始終會發生」。他提醒市民如接種第1針疫苗，須靠第2針疫苗才有穩定保護功效，否則會前功盡廢。

陳肇始指出，接種疫苗除可保護自己及家人外，政府亦正研究吸引市民接種疫苗的其他誘因。被問到通關是否接種疫苗的誘因，陳肇始說，如要有利政府就海外出行進行討論，需要社會整體有較高的接種率；至於內地通關後是否可放寬檢疫日數，她指一直有與專家探討。

本地方面，陳肇始透露政府正研究容許接種疫苗者到醫院或院舍探病。她提及農曆年假過後有序恢復部分社交距離措施後，曾出現餐廳及健身室爆發群組，雖然情況已受控，但仍需密切監察，而且現時每日仍有一些不明源頭個案，顯示社區存在傳播鏈，如再作出任何放寬措施需要非常小心，有關處所須嚴格執行感染控制措施及換氣要求等。

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責任編輯：馮琪雅