【人生難題】孝順仔欲結婚後與母同住　女友拒絕：不要娶我了

▲ 近日一名男網民大吐苦水，指希望置業和結婚後與母親同住，卻遭女友拒絕。

「如果媽媽和女友掉進水裡先救誰？」這似乎是每個男人總會遇到的人生難題。在台灣，一名男生正正為此煩惱。他表示近日打算「上車」置業，希望結婚後與母親同住。惟女朋友知道後斷然拒絕，更直言如果要與奶奶住便「不要娶我了」，令男生感到為難，故向網民求助。

女友不願與奶奶同住

近日，一名男網民在Facebook群組「靠北女友my girl」發帖，指自己在低收入單親家庭長大，透過政府貸款順利完成碩士課程，並在畢業前獲設計公司取錄，形容人生「總算苦盡甘來」。工作三、四年後儲夠了首期打算置業，最近亦開始睇樓，希望結婚後能與母親同住。不過女朋友得知後果斷拒絕，向他直言：

如果結婚後你要接媽媽來一起住的話，就不要娶我了。

這讓事主陷入兩難，他感嘆「兩位都是我最重要的人」，一方面感激女朋友陪伴他挺過修讀碩士時難熬時期，「她真的很愛我，也從來沒有嫌棄我家境很清寒，更在我熬夜的時候還會煮雞湯給我喝。」

另一邊廂希望孝順母親

但另一方面，他又希望能報答母親和哥哥，因為現職警察的哥哥當年考入了台灣「四大」，卻為了改善家境而放棄學位。事主又透露現時媽媽與哥哥同住，所以不希望再加重哥哥的負擔，欲「上車」後接回母親同住，方便照顧。

他坦言媽媽和女朋友對他同樣重要，遂向網民求助：

有甚麼辦法可以說服她（女朋友）？

帖文一出引起網民熱烈回應，有人向事主直指婆媳同住會產生問題。另外有人建議他在新居附近租屋讓媽媽居住，同樣方便照顧：

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責任編輯：王明芳