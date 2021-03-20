姜濤為新曲《Master Class》玩火拍MV　姜B叱咤獲獎後感壓力

▲ 姜濤推出新歌《Master Class》。

MIRROR成員姜濤推出本年度首支新歌《Master Class》，歌曲意旨簡單做自己，拋開舊有傳統以迎接新事物。姜濤日前為新歌拍MV，又跳又唱又玩火，打破過往風格，就連姜濤亦表示今次新歌對他來說別具意義，皆因除滲透着他的個人元素外，也是他入行以來第一首真正的跳唱作品。

姜濤說：「之前都想推出跳唱歌，不過就有些難，一來自覺得不及我『師傅』Anson Lo（盧瀚霆）的跳唱，二來MIRROR好多隊員都出了個人快歌，所以我希望以另一種舞蹈形式展現給大家。」

為了今次MV，姜濤又跳又唱拍足一整天，表現專業，未有半點怨言：「最辛苦反而是錄歌時，因為這種曲風香港較少有，未知觀眾會不會接受，所以錄這歌的感覺同以往不一樣，要唱到那種感覺要花苦功，其實出這首歌前，我都在IG同大家講過這首歌是有史以來最難唱，難就是難在表達方式。」

姜濤續說，今次的製作團隊、導演都是首次合作，希望可以將新的音樂元素帶給大家，而他亦感謝各方的支持及ERROR成員肥仔（梁業）介紹排舞導師給他。

郭偉亮一席話 一生受用

《Master Class》歌詞中，提及前輩給予後輩不少意見，問到姜濤現實中可有前輩給他一生受用的意見？

他毫不猶豫地表示：「參加《全民造星》時，Eric Kwok（郭偉亮）曾講過：『當迷失自己時，諗吓自己當初點解入這一行』。一直都好記得這句話，因為這行好多誘惑，好容易令人迷惘。」

此外，《Master Class》是繼去年底姜濤勇奪《2020年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》「我最喜愛的男歌手」及「我最喜愛的歌曲大獎」後，首次推出新歌，未知姜濤可有感到壓力？

他謂：「一開始都覺得攞完獎之後的第一首歌，好大壓力，構思甚麼歌不讓大家失望，但到後來回想，不需要理太多，只要做自己鍾意做的事便行，承接回首歌的主題。」問到姜濤可有計劃舉行個唱？他指暫時先計劃舉行團隊音樂會，其他容後再作打算。