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【疫苗接種】許樹昌提醒市民須完成兩劑疫苗接種才有效　強調接種疫苗不會減低自然死亡風險

社會 12:28 2021/03/20

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政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌提醒市民一定要完成兩劑新冠疫苗。（資料圖片）

衞生署昨晚（19日）公布，懷疑涉及與接種新冠疫苗後出現的嚴重異常事件。一名66歲男子，本身患有糖尿病、高血壓及高血脂症，早上被發現在車內暈倒，送往雅麗氏何妙齡那打素醫院搶救無效證實死亡，入院前3日（即3月16日）在龍琛路體育館社區疫苗接種中心接種復必泰新冠疫苗。

食物及衞生局局陳肇始出席電台節目時承認，市民是否考慮打新冠疫苗的態度「小心咗」，約有20%人預約接種科興疫苗後「甩底」，復必泰則有10%人「甩底」。詳情即看：【下一頁】

政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌一同出席電台節目時表示，參考醫管局2019年數據，65歲以上人士之中，每日平均有14人死於心血管病、7人死於急性中風，強調市民若有「三高」，自然死亡的機會仍然存在，接種疫苗不會減低自然死亡風險，形容「要發生的始終會發生」。

許樹昌指出，65歲以上人士本港每日都有14位是死於心血管病，有大約７位是死於急性中風，這個是沒有疫苗接種計劃都會發生：

如果接種者之前有高血壓、高血脂、糖尿等高危因素，自然死亡的機會都會存在，打了疫苗不會減低你自然死亡的風險。

許樹昌又強調，如果市民已接種第1劑新冠疫苗，必須完成第2劑疫苗才有穩定保護功效，否則會前功盡廢。

12間提供「復必泰」疫苗的接種中心地址，即看：

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責任編輯：伍瑋瑋

 

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