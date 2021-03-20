【電話卡實名制】邱騰華考慮放寬以公司名義登記的持卡量　預留時間予通訊商建立登記系統

▲ 政府早前提出引入電話卡實名登記制，公眾諮詢期今日（20日）結束。（程志遠攝）

港府在一月底公布擬就手機SIM卡實名制諮詢公眾，有關公眾諮詢期今日（20日）屆滿，商務及經濟發展局局長邱騰華於now新聞節目《大鳴大放》表示，諮詢業界意見後認為電話卡實名制實施時可容許以公司名義登記多於三張電話卡，電訊商日後亦會建立網上登記系統。

邱騰華表示，根據現時掌握的意見，坊間大致都贊成有需要推行實名制，有助防止罪案。而在實名制下，個人或公司只可在每個通訊商登記最多3張電話儲值卡，他在節目中表示可考慮放寬以公司名義登記的持卡量。

收到意見後都在考慮，個人及企業的需求真的不同，當一間公司有很多員工時，以往利用這種便利向員工發大量儲值卡，是否需要在企業方面制定一個較寬鬆，例如雙位數字的上限，相對個人而言一個較高的數字，收集所有意見，考慮不同意見後，我們可能作出一些調整。

他指，政策正式落實後，會預留時間予通訊商建立登記系統，讓市民既可以到門市登記，亦可以在網上或應用程式登記。

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責任編輯：伍瑋瑋