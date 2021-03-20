【天氣預測】天文台料冷鋒明日殺到　下周初天氣較涼周三始回暖

▲ 文台預料一道冷鋒會在華南北部形成，並在明日（21日）橫過廣東沿岸。

近日天氣乍暖還寒，天文台預料一道冷鋒會在華南北部形成，並在明日（21日）橫過廣東沿岸，本港明日早上會有一兩陣微雨，日間短暫時間有陽光，能見度較低，部分地區最高氣溫達27度，惟晚上會顯著轉涼，最低只有18度，日夜溫差相距達9度；下周一至二氣溫亦會轉涼，最高只有21至22度，直至下周中始回暖。

天文台預測，明日氣溫介乎19至26度，據分區天氣預報，新界地區日間高氣溫達27度，市區最高達26度，但入夜新界跌至最低只有18度，市區則是19度。

天文台提供未來數天的分區天氣預報：

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天文台指，受該道冷鋒的相關東北季候風影響，下周初本港早上顯著較涼。據九天天氣預報，下周一氣溫介乎17至21度，下周二則是18至22度。但隨著季候風在下周中期緩和，廣東沿岸地區氣溫回升，周三氣溫將略為回升至介乎19至24度。

天文台九天天氣預報

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責任編輯：馮琪雅