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【吃貨岀動】海星入侵漁民損失慘重　網民號召吃貨反擊碼頭即席煮海星

食用安全 13:18 2021/03/20

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大量海星入侵致漁民損失慘重，有網民號召吃貨消滅海星，在碼頭即席煮海星餐。

海星有「海底蝗蟲」之稱，山東青島膠州灣附近的海星數量最近大幅增長，更吞吃漁民養殖場內的蛤蜊（花蛤）、海蠣（蠔），導致損失慘重。相關報道一出，有網民號召吃貨消滅海星，商販在碼頭售賣海星，有人甚至即場煮海星餐。

據《澎湃新聞》報道，早在農曆新年期間，已有漁民在青島紅島海域一帶發現大量海星，養殖場內的蛤蜊均被吃掉，只剩空殻，沒有肉了。漁民指，最近海星的數量比以往增加七成。有漁民表示，每天約有80艘船出動，一艘船一天可捕獲3000至我4000斤海星。

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按目前市場價格，一斤海星約售人民幣$4至$6（約港幣$4.8至$7.2），漁民在捕獲後一般會送去當地街市或外地發售。不過，是次海星數量龐大，如同蝗蟲般吞吃海產，即使售賣已捕獲的海星，也無法彌補漁民的損失。

中科院海洋所研究員張光濤估計，海星可能在成熟期游到食物較豐富的海產養殖區聚集，此時其天敵較少，加上繁殖量甚大，故在涉事海域出現大量海星。他續指，一旦出現這類聚集情況，要盡快清理養殖區內的海星。

網民號召吃貨消滅海星

由於是次海星數量極多，數十艘漁船每天出動也捉不完，於是有網民號召吃貨消滅海星，展開尋找「剋星」行動。內地媒體發現，不少人商販在碼頭售賣海星，一斤賣人民幣$8（約港幣$9.7），兩斤賣$15（約港幣$18.1）。有市民上網看到相關消息後，專程到碼頭買海星。有顧客買了海星後，即時在碼頭擺放爐具煮海星餐，並表示味道不錯。

點擊圖片看吃貨煮海星：

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另外，也有外地商人前往收購海星，加工後的海星一斤約可賺人民幣$4（約港幣$4.8）。有養殖場負責人表示，海星在一邊吃得差不多時，就會游往另一邊覓食，但過幾日又再回來。為解決問題，當地相關政府部門曾與養殖場負責人開會商討對策。

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責任編輯：羅嘉欣

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