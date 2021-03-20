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【甘草演員】黃樹棠癌細胞入肺病危　兒子感慨：癌症又嚟折磨我爸

娛樂 13:11 2021/03/20

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資深演員黃樹棠入院。

資深甘草演員黃樹棠（棠哥）於2017年確診患上大腸癌二期，接受手術後逐漸康復，昨日棠哥兒子黃榮璋在社交網站撰文，透露父親因癌症復發入院，求大家集氣望父親平安。棠哥的胞妹黃文慧接受傳媒訪問，透露棠哥癌細胞入肺，需要緊急入院治理。

【生命鬥士】李明蔚情況轉差背脊心口痛　馬浚偉留言鼓勵：地上最強！

（經濟日報圖片）

罹患大腸癌

現年77歲的演員黃樹棠於2017年4月接受TOPick訪問，透露於農曆新年確診罹患大腸癌二期，還一度誤以為自己只是腸胃炎，幸得曾患大腸癌的戲劇大師鍾景輝介紹，讓棠哥及時到醫院接受微創手術。

當時棠哥憶述自己的抗癌路，不禁落下男兒淚，又透露手術翌日已經「「行得、跳得和食得」，又可以繼續接拍電影，他大嘆︰「康復後賺回10年生命！」

    點擊圖片放大
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血壓不穩留院觀察

棠哥兒子、配音員黃榮璋昨晚（3月19日）在社交網站撰文：「2005年癌症帶走我媽，而家癌症又嚟折磨我爸。而家醫院危險中，希望集氣，求平安。」

有媒體致電棠哥胞妹黃文慧，確認棠哥肺部有癌細胞組織。由於昨日棠哥突然感到呼吸不暢順，其子馬上叫救護車把他送院治理，棠哥的呼吸影響血壓不穩，現時仍在醫院觀察中。

（微博圖片）

黃文慧又透露，棠哥多年來非常注重養生，早睡早起，自從大腸癌康復後，更每日走三萬步鍛練身體，冬天會到暖水池游泳練水中太極，保持健康身體，希望不要為家人帶來負擔。

奈何棠哥體內仍有癌細胞病因，難估計何時復發，黃文慧亦希望大家能為棠哥帶來正能量，盡量不要給予其家人壓力。

同場加映：邱芷微陳志忠訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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