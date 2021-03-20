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【感人團聚】南亞大海嘯失蹤17年　兒子奇蹟生存家人感動淚崩

親子 14:13 2021/03/20

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印尼一名警員在17年前被南亞大海嘯海浪捲走下落不明，最近被發現在當地一間精神病院，家人得知後感動落淚。

2004年印度洋發生9.1級大地震引發南亞大海嘯，摧毀了無數家園，亦奪走了多條生命。當時在印尼亞齊省當值警員Abrip Asep也遭大浪捲走，其後宣告死亡。不過事發17年後，他被發現仍然活著，因為經歷大災難後心靈受創，十多年來在精神病院療養。

失蹤17年後被發現在精神病院

綜合外媒報道，這場大海嘯不但重創印尼蘇門答臘島，甚至波及波斯灣和非洲東岸，導致最少20多萬人罹難和失蹤。而Abrip Asep亦是其中一位因失蹤多年，其後被宣告死亡的人。經過17年後，Abrip竟然被發現在印尼當地一間精神病院。據報，當年Abrip被送往該醫院時神智不清，相信是大海嘯令他精神崩潰，所以當地人員無法確認他的身分，Abrip只能一直留在精神病院。

家人得知後激動落淚

直至日前有人在社交網站上載Abrip的近照，懷疑是當年失蹤的警員。隨後當地警方展開調查，指相信在精神病院的病人就是Abrip，但仍然需要進行DNA鑑定以證實其身份。Abrip的家人得知消息後大為震驚，並感動落淚。他的家人表示：

我不敢相信，17年以來毫無消息，我們亦相信他已死了。我們不知道他仍然活著。

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責任編輯：王明芳

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