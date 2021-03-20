【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我

▲ 張致恒太太雯雯不時在網上出Post。

張致恒（Steven）自上月被爆欠債逾40萬後，疑為避債而搬屋，不過Steven的太太雯雯，卻反在IG上發文大鬧債主之一的Naomi用手段向她的家人收數，之後又出限時動態透露曾想輕生的念頭。

可是風波仍未平息，雯雯不時以黑底白字在限時動態中出文，負能量爆登。日前，她又寫道若在夢中可以選擇離開，但夢醒後卻仍要面對現實。她又指其實很想出外工作幫補家計，但現實卻要她照顧兩個幼子，分身無瑕，所以沒辦法之下不能外出搵工。

【負債累累】張致恒搬屋避債1個月終現身 太太IG發文透露疑曾想輕生

▲ 張致恒太太雯雯再出Post向網民反擊。（Instagram圖片）

雯雯反擊網民

但就有心水清的網民指出，張致恒一家曾被踢爆有請工人，照顧小朋友及打理家務可交予工人，雯雯便能外出工作。

不過，隔了一陣雯雯又再出限時動態指：「係呀我又開post，我把口係唔收，你唔係處身我嘅位置唔知我面對緊啲乜嘢，無資格去阻止我做任何嘢。」似乎向網民反擊。

【負債累累】為避債Cut電話卻搬新型村屋擁花園 張致恒被爆有錢搬屋無錢還債

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【負債累累】張致恒太太撰長文反斥債主Naomi 雯雯：欠債不代表我是一個罪人

雯雯發文自勉

早前，張致恒太太雯雯曾在網上與債主之一的Naomi開戰，更斥對方搵黑社會騷擾她的家人追數，並謂沒有舉家消失「走佬」避債，並承諾會盡快還錢給各位債主，並一次過澄清網上謠言。

之後雯雯再在個人IG的限時動態中以黑底白字寫道：「就算絕路，我都會撐住兩個仔，要放棄都唔會帶兩個仔。我相信我靠自己，一定可以撐住兩個仔！給自己少少鼓勵。」 一句「要放棄都唔會帶兩個仔」就似乎透露出她曾有想自尋短見的意思。

▲ 張致恒與債主之一的Naomi昔日關係良好。

雖然夫婦現人都未有現身說法，但作為債主之一的Bob林盛斌早前就指，Steven曾於一二月時現身向他道歉，對新聞為他帶來不便於心有愧，不過就暫仍未還錢，Bob也指未有再追數。

其後，有傳媒曾成功聯絡Steven，他間接回應表示老婆無事，但之後已再未有回覆現況。

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