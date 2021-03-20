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【一日員工】陳自瑤挑戰做樓面反顧客白眼　入行前憑姿色獲經理賞識「升職」【有片】

娛樂 15:49 2021/03/20

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陳自瑤挑戰做樓面反顧客白眼，入行前憑姿色獲經理賞識「升職」。

陳自瑤（Yoyo）的Youtube頻道開設了一個月，每段影片都獲得六位數的點擊。Yoyo昨日上載一段到火鍋店任一日員工的影片，身兼多職的Yoyo非常熟手，不過卻因為客人的一句話不禁「反白眼」，Yoyo更自爆學生時期打工時，曾經因為姿色而獲經理「升職」！

Yoyo的Youtube頻道開設一個多月，已獲接近六萬人訂閱、每段影片獲至少十萬次點擊，成績非常理想。在最新一條影片中，Yoyo化身「一日員工」，到九龍城一間火鍋店擔任樓面。

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Yoyo一日店員體驗表現不合格，便要接受懲罰。（影片截圖）

一到埗Yoyo便應老闆娘要求換上制服，而首次任侍應的她亦算得上非常醒目，落單、上菜、接電話、埋單、打包、執檯等等全難不倒她。

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不過在過程中卻令本來服務態度一流的Yoyo反白眼，在Yoyo對著鏡頭分享感想時，突然有名男顧客大叫「唔該阿姐！」有點錯愕的Yoyo頓時停了下來，慢慢回頭，男顧客再度呼叫「阿姐」，令Yoyo不禁反了白眼，場面搞笑。不過她仍然殷勤地招呼對方，可算是敬業樂業。

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雖然Yoyo有做運動的習慣，但要清理桌面的碗碟，單靠一人之力把碗碟加上滿滿的火鍋煲捧到廚房，可謂非常吃力，但她亦未有假手於人，全部親力親為。

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其中一桌客人結帳後，更放下了40元現金作貼士，本來員說應該要放到箱子內待老闆處理，但Yoyo則搞笑地說要跟餐廳對分，拿著20元的她對著鏡頭自嘲自己是個「貪錢的女人」。

被稱「阿姐」Yoyo大反白眼。（影片截圖）

經歷過數小時的體驗後，老闆娘說雖然Yoyo有小偷懶的情況，不過以首次「處女下海」的表現來說算不錯，給予她70至80分的分數，Yoyo不用接受吃煎炸食物的懲罰。

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片末Yoyo分享是次體驗的感受，說侍應的工作著是非常的辛苦。年紀輕輕已經入娛樂圈的她，自爆於中學時期做過唯一一次的兼職，就是在連鎖快餐店打工，由起初鏟薯條、入包、落單做起，後來笑言憑幾分姿色獲經理賞識，「升職」做生日會姐姐，跟小朋友玩耍。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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