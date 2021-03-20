【確診大廈】不明源頭個案曾到滙豐總行居銅鑼灣　3歲男童屬Ursus Fitness群組居半山興華大廈M座

▲ 今日（20日）新增1宗源頭不明個案患者報稱居住銅鑼灣加路連大樓。（湯炳強攝）

本港新冠疫情未止，衞生署衞生防護中心公布今日（20日）新增8宗確診個案，7宗為本地個案，包括1宗源頭不明個案，該名42歲男病人居銅鑼灣加路連大樓，其他患者分別居於港島半山區及藍田等多區。

衞生防護中心及醫管局今日不設疫情記者會，下午2時透過網上公布新增確診個案資料，一宗源頭不明個案曾到中環滙豐銀行總行大廈，詳情即看：【下一頁】

今日新增的個案中，包括3宗來自Ursus Fitness的群組，包括一名3歲男童居半山區興華大廈M座，他已入住檢疫中心。

6宗本地個案住址：

銅鑼灣加路連大樓（源頭不明個案患者住址）

銅鑼灣大坑道18號

半山區興華大廈M座

藍田平田邨平善樓

粉嶺華心邨華冠樓

部分確診大廈外貌及區內人流情況即看：

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新增1宗輸入個案患者報稱入住地址：

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責任編輯：馮琪雅