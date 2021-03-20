【貪靚惹禍】31歲女子整容做隆鼻手術心臟驟停　腦缺氧智商如1歲嬰兒無法自理

▲ 31歲女子做隆鼻手術期間心臟驟停，因腦缺氧導致智商如1歲嬰兒。

做整容手術風險可大可小。深圳一名31歲女子嫌鼻子不夠完美，早前在一間整容公司接受隆鼻手術，結果麻醉5分鐘後心跳驟停，被送院搶救。最終她雖然獲救，但因大腦長時間缺氧，導致智力跌至1歲水平，生活亦無法自理。

綜合內地媒體報道，該名31歲女子小麗（化名）去年5月瞞著父母，到南山區松坪山一間整容公司做隆鼻手術，但先做眼瞼修復，麻醉期間出意外。醫生為她急救後，雖然保住了性命，但她大腦長時間缺氧，智力如1歲嬰兒，而且記憶受損，認不出父母，被判斷為六級傷殘。目前她已無法自理，需由父母照顧，更可能終身要專人護理。

小麗是家中獨生女，在別人眼中外表甜表、身材高挑，工作穩定。母親得知女兒出事後，一夜變了白髮。經過父母悉心照顧，小麗狀態好轉。多次教導後，她終於知道自己及父母的名字。涉事公司早已發生過類似事故，曾有顧客做完手術後需入住重症病房，亦一度心臟驟停，肺部出現不同程度的損傷，事主認為是麻醉過程出問題。

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麻醉師及醫生疑無相關資歷

小麗的父親本周二（16日）接受媒體訪問時表示，涉事整容公司的麻醉師及醫生也無相關資歷，「因為一個小手術，就毀了孩子的一生，幾乎斷送了解她的青春。」

同日，他與當地記者到涉事整容公司，試圖了解麻醉事故。惟該公司負責人起初拒絕受訪，後來改口表示可預約時間採訪；至於麻醉師及醫生的資歷問題，則叫他們自己調查。當地稽查科建議小麗父母去做事故鑑定，以確定責任誰屬，有利提出賠償問題。

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責任編輯：羅嘉欣