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【疫苗接種】57歲女子接種復必泰疫苗後出現高血壓　患者情況嚴重須留院

社會 00:47 2021/03/21

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過去24小時共有12宗送院個案，其中10宗已經出院，一宗留院觀察，一宗未經診療自行離開醫院。（陳靜儀攝）

政府深夜公布，3月20日在8間社區疫苗接種中心接種科興疫苗的整體接種率約為86%；在19間社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗的整體接種率則約為95%。

而過去24小時共有12宗接種疫苗後需要送院個案，其中10人已經出院，兩名需要留醫的個案中，包括一名57歲女子接種復必泰疫苗後，出現高血壓，情況嚴重須留院觀察，另有一名56歲女子接種復必泰疫苗後，感到暈眩及頭痛，送往北區醫院後，不聽醫生勸告自行出院。

林士德體育館社區疫苗接種中心

  • 3月19日，56歲女子接種科興疫苗後，出現胸口痛，於上午10時12分送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。
  • 3月19日， 36歲女子接種科興疫苗後，感到乏力及頭痛，於下午12時22分送往瑪嘉烈醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

彩虹道羽毛球中心社區疫苗接種中心

  • 3月19日，36歲女子接種復必泰疫苗後，出現胸口痛、心悸及感到暈眩。她於上午11 時3 分送往伊利沙伯醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

界限街體育館社區疫苗接種中心

  • 3月19日，27歲男子接種復必泰疫苗後，感到暈眩、額頭出現瘀傷及失去知覺，於下午12時21分被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

香港中文大學醫院社區疫苗接種中心

  • 3月19日，68歲女子接種復必泰疫苗後，出疹及感到暈眩，於下午12時45分送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

九龍灣體育館社區疫苗接種中心

  • 3月19日，25歲女子接種科興疫苗後，感到暈眩，於下午12時51分送往基督教聯合醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

東涌社區會堂社區疫苗接種中心

  • 3月19日，65歲女子接種復必泰疫苗後，感到胸部不適及顫抖。她於下午1時11分送往北大嶼山醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

中山紀念公園體育館社區疫苗接種中心

  • 3月19日，64歲女子接種復必泰疫苗後，背部出疹，下午4時55分送往瑪麗醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

龍琛路體育館社區疫苗接種中心

  • 3月19日，56歲女子接種復必泰疫苗後，感到暈眩及頭痛，於下午4時56分送往北區醫院，情況穩定。經治療後，她不遵從醫生勸告自行出院。

荃景圍體育館社區疫苗接種中心

  • 3月19日，57歲女子接種復必泰疫苗後，出現高血壓。她於下午5時16分被送往仁濟醫院，情況嚴重。經治療後，留院觀察。

官涌體育館社區疫苗接種中心

  • 3月19日，53歲男子接種科興疫苗後，上肢出疹，於下午5時20分被送往伊利沙伯醫院，情況穩定。他未經診療自行離開醫院。

香港中央圖書館社區疫苗接種中心

  • 3月19日，31歲女子接種科興疫苗後，左上臂感到麻痺，於下午8時57分被送往律敦治醫院，情況穩定。經治療後，無須留院。

接種疫苗中心地址，即看：

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截至3月20日下午八時的過去24小時，約5,400名市民在網上預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，而約12,000名市民預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗。約有11,300名市民接種第一劑科興疫苗，當中約9,200人在8間社區疫苗接種中心接種，約1,800人則在參與計劃的私家醫生和診所接種，共約26,300名市民接種了第一劑疫苗。

政府專家顧問許樹昌教授指，接種疫苗不會減低自然死亡風險，提醒市民須完成兩劑疫苗接種才有效　詳情即看：【下一頁】

另外今日新增8宗確診包括7宗本地，源頭不明42歲裝修木工曾到滙豐銀行總行大廈，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋

 

 

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