【改善睡眠】半夜易驚醒長期失眠　信和集團推家用睡眠監測指環改善睡眠

▲ 信和集團推出無線家用睡眠監測指環，助員工及會員改善睡眠。（相片由信和集團提供）

信和集團（「集團）一向以員工的身心健康為首要考慮，集團了解到優質睡眠對生活質素和身心健康至關重要，因此聯同本地初創公司——倍靈科技有限公司及香港中文大學醫學院推出全面的員工睡眠測試及分析計劃，涵蓋健康講座、睡眠測試及諮詢，為香港首批推行相關計劃的企業之一。

在「建構更美好生活」願景下，集團致力推廣綠色生活，並一直透過員工身心健康計劃，舉辦多元化活動，提倡健康舒泰文化。為提升同事對睡眠問題的關注，集團早前舉辦由中大醫學院專家主講的「踢走失眠」網上講座，並引入睡眠狀態分析新技術，為同事提供「倍靈指環睡眠分析測試」，助他們監察及評估睡眠質素。同事的配偶亦可參與此計劃。

參與計劃的同事需連續數晚於睡前戴上無線家用睡眠監測指環，以記錄個人睡眠數據，包括氧和度、脈搏、睡眠階段、活動等，以分析其睡眠質素及潛在的嚴重疾病風險，如阻塞性睡眠窒息症。根據所得出的睡眠分析報告，同事將獲醫生提供專業諮詢服務，以了解其睡眠質素或是否患有睡眠疾病。同事亦會獲取專業建議，以尋求相關診斷及治療方法。

▲ 信和集團引入睡眠狀態分析新技術，為同事提供「倍靈指環睡眠分析測試」，助他們監察及評估睡眠質素。（相片由信和集團提供）

其中一位參與計劃的同事鄺東榮表示：「我飽受睡眠問題困擾多年，容易在半夜驚醒，卻難以再次入眠感到睏倦。非常感謝集團推出此項全面的睡眠測試計劃，讓我有機會透過數據了解自己的睡眠規律，並得到醫生的專業諮詢，幫助改善睡眠質素。」

信和集團集團聯席董事兼人力資源總監廖懿妮表示：「集團致力推廣平衡、合作和關懷文化，以培養員工的創意和生產力，同事的身心健康同時是我們的首要考慮。透過推行是次計劃，我們期望提升同事對優質睡眠和優質生活的關注，支持他們的身心健康。」

▲ 參與計劃的同事需連續數晚於睡前戴上無線家用睡眠監測指環，以記錄個人睡眠數據，包括氧和度、脈搏、睡眠階段、活動等。（相片由信和集團提供）

集團同時將此項全面計劃推廣至旗下會員獎賞計劃Sino Club，將於4月起為報名參與的會提供尊享優惠。有趣的會員可透過 Sino Club 手機應用程式免費報名參加網上睡眠質素講座，並以85折參加睡眠測試計劃，包括使用睡眠監測指環進行為期三天的測試和参加睡眠分析及諮詢；此外，Sino Club 會員亦可獨享全年5%折扣優惠。如欲了解更多優惠詳情，請瀏覽 Sino Club 網站(www.singlub.com) 或 Sino Club 手機應 用程式。

如你有保健美顏減肥心得、抗病經歷想分享，或對都市病症存疑，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康，立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱TOPick Telegram，集合最新優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：羅嘉欣