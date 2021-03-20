【高齡產婦】因24歲女外出打工嫌家裡冷清　51歲媽媽高齡誕下龍鳳胎

現今醫學科技進步，令不少夫婦即使年紀大仍然可以生育。內地一名51歲婦人與丈夫本身育有一名24歲女兒，不過近年女兒長期外出工作，二人渴望有人陪伴遂決定誕第二胎。其後婦人進行試管嬰兒移植並成功懷孕，最後順利誕下健康的龍鳳胎。

綜合內地媒體報道，51歲婦人周女士（化名）與丈夫居住在杭州瓶窯鎮，靠經營小生意為生。兩夫婦原本已育有一個24歲女兒，惟女兒在近兩年長期在外工作，家裡變得越來越冷清，加上他們又非常喜歡孩子，所以決定再「添丁」。

▲ 51歲周女士（化名）屬高齡孕婦，需要定期到醫院作檢查。（網上圖片）

試管嬰兒移植一次成功懷孕

周女士考慮到自己的年齡和身體狀況，最終決定進行輔助生育以完成自己的心願。她在上海接受試管嬰兒移植，而幸運的是，她移植囊胚一次便成功懷孕了。

由於周女士是高齡孕婦，加上是輔助生育，她的懷孕風險自然較高。因此她在整個懷孕期間，定期到醫院檢查。在整個懷孕過程周女士沒有出現任何併發症及合併症，而胎兒各項發育指標都在正常範圍內。

直至懷孕35周，周女士突然見紅，她的丈夫立即送她到醫院。由於胎兒早產，醫護人員立即為她剖腹產子，手術非常成功，周女士順利誕下一對健康的龍鳳胎。她亦成為該醫院建院七十年以來年齡最大的產婦。

▲ 周女士懷孕35周見紅，需要剖腹生產，最後順利誕下健康龍鳳胎。（網上圖片）

高齡女性懷孕風險高

根據家計會的資料，35歲或以上懷孕的女性屬高齡孕婦。由於女性在35歲後的生育能力開始下降，而且年紀越大，對孕婦和胎兒的風險亦越高。高齡產婦在懷孕期間較易出現併發症，以及生產時的危險性亦較高，所以建議作定期檢查。

更多高齡懷孕的風險，即看「一幅圖話你知高齡產婦懷孕風險有幾高」。

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責任編輯︰王明芳