【Figure騙案】31歲網店負責人涉騙取7.5萬訂金被捕　訛稱代購鬼滅之刃及海賊王等動漫及模型　

有網店疑以代購《海賊王》及《鬼滅之刃》等熱門動漫模型作招徠行騙，警方昨日（19日）在將軍澳拘捕1名31歲男子，指該男子涉嫌以欺騙手段取得財產，共涉及16名受害人，年齡介乎18至46歲，合共涉款共約7.5萬元。

荃灣警區刑事調查隊第7隊督察麥海文今日（20日）交代案情，指警方於今年1至3月接獲多人報案，稱於去年3至11月在facebook、instagram及carousell等不同網上平台，向一間名為「GK Zone」的網上商店購買玩具或模型，有關網店聲稱會在受害人轉帳付款後寄出貨品。受害人將款項轉帳至指定戶口後未有收到相關貨物，亦未能聯絡上有關網店負責人，懷疑受騙遂報案。

荃灣警區刑事部人員接手調查案件，經調查後昨日採取行動，於將軍澳區拘捕1名31歲姓曾本地男子，並在其住所內檢獲多張滙款單。

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調查顯示，被捕男子為網店負責人，涉嫌與最少16宗同類案件有關，案中受害人年齡介乎18至46歲，損失訂金由250元至10,400元不等，16宗案件涉款共約7.5萬元。被捕男子已獲准保釋候查，須於4月下旬向警方報到。

警方提醒市民，在網上購物應光顧信譽良好的商戶，盡量選擇貨到付款或當面交收，如懷疑受騙，請即報警處理或致電18222「防騙易」諮詢熱線，並呼籲市民，如曾向有關網店購買玩具或模型但未收到貨品，並與負責人失去聯絡，可致電3661 2420聯絡荃灣警區刑事調查隊第7隊。

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責任編輯：馮琪雅