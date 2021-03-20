【DSE2021】試場首度倡劃分區域考試　正候強檢結果者不應赴考【附考生須知】

▲ 考評局近日更新文憑試試場防疫措施，包括建議學校將試場劃分為多個區域。（資料圖片）

中學文憑試（DSE）將於4月23日開考，教育局及考評局日前分別公布多項措施加強防疫，比上屆更嚴謹。4科核心科目開考期間，即4月26至30日及5月3日，試場學校須暫停面授課堂，期間亦會試行「原校及地區試場」安排，大部分學校考生將於原校應考，以便當局與學校聯絡以處理疫情下的突發情況；考評局亦首度建議學校將試場劃分成不同區域，以疏導考生人流。

教育局日前宣布，由於文憑試核心科目考試涉及大量考生，為是次文憑試提供試場的學校，須於4月26至30日及5月3日暫停面授課，騰出更多課室作試場及教師擔任監考人員；學校可因應校本決定是否安排其他班級進行網課。據考評局去年12月公布，2021年文憑試共有52,131人報考，學校考生佔43,994人，4個核心科目報考人數介乎4.5萬至4.8萬，以英文科約4.8萬人最多。

考評局近日已更新《在試場實施的預防措施及應變安排》，考生若於考試日正接受強制檢疫或等候強制檢測結果，則不應赴考，持有陰性檢測結果方會獲准應考，考評局亦已更新「考生健康申報表」供考生申報是否正接受強制檢疫或等候強制檢測結果。

2021年文憑試試場防疫措施重點一覽：

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考評局加強多項試場防疫措施，試場學校須保持試場室內空氣流通、盡量打開窗戶；試場內考生之間（包括前面、後面及兩旁）均須保持不少於1.5米的標準距離。

考評局亦首次建議學校把試場劃分成不同區域，按考生座位編號分區，指示他們使用不同的門口進出禮堂，以及只可使用其區域所指定的洗手間；據當局提供的參考示例，建議利用4種顏色，為禮堂及課室試場劃分區域。各區域或樓層所指定的洗手間，亦須貼上標示以便識別，學校應在校內適當位置張貼提示，以提醒考生及監考員。

此外，課室試場應盡可能分隔開，例如改將課室試場安排在不同樓層，而非使用同一樓層的全部課室，2間課室試場之間，亦應以1間空置房間分隔；並指示考生使用其樓層所指定的洗手間，禁止考生在2節考試之間的休息時間到訪其他樓層。除非獲試場人員指示，考生不可使用其他樓層的洗手間。

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記者：馮琪雅