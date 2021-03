【安心出行】餐飲集團「Capo Group」只招待「安心出行」客人　指食客報假資料自稱「米奇老鼠」

▲ 餐飲集團「Capo Group Ltd」只招待「安心出行」客人。(Capo Group facebook圖片 )

政府由上18日起放寬社交距離限制措施,食肆獲准堂食營業至晚上10時及4人同枱,惟食客進食肆前,須先掃「安心出行」或登記個人資料,措施實行至今,有食客如沒有「安心出行」應用程式,亦需要向食肆留下姓名、電話及到訪日子等資料。有意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」宣布,旗下餐廳只會招待使用「安心出行」顧客進入,透露有顧客亂填申報表,而且字體不清楚,更有人稱「Mickey Mouse living at Disneyland」(住在迪士尼樂園的米奇老鼠),令他們不能再忍受。

意大利餐飲集團「Capo Group Ltd」日前在社交平台公布,鑑於最近的疫情,公司正在盡一切努力確保員工和客戶的安全,需要一種可靠的方式來註冊進入食店的客人,而唯一可靠的方法是,就是使用「安心出行」。

帖文指出曾有兩個客戶通知位於上環的「Pinco&Pallino」可能曾有確診人士到訪,令集團大為緊張,快速做出反應並立即關閉,安排工作人員接受測試,並在收到信息後的24小時內預訂了一次深層清潔,顯然給工作人員帶來了巨大壓力,而餐廳現在再次營業。

集團又提出近日出現的登記情況,形容食客稱「I have no phone, no wifi/data, or my phone has just broke? 」(我沒有手機、沒有網絡或者我手機剛壞了)。

至於填寫「個人資料」時,亦出現「you write a fake name and number down or your handwriting is so bad we can't read it. Or you add your details as Mickey Mouse living at Disneyland.」(寫下了一個虛假的名稱和數字,或者筆跡太差了,我們無法閱讀。或者寫自己是居住在迪士尼樂園的米老鼠)。

集團強調很遺憾地不能再忍受了此情況,因此要求顧客必須使用「安心出行」,否則會被拒絕進入,並會要求食客到訪其他餐廳。

記者:伍瑋瑋