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《呼吸有害》後邀Juno聯手監製新歌 莫文蔚借《西遊記》角色抒發感情

娛樂 15:00 2021/03/20

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莫文蔚再推出廣東新歌。

莫文蔚（Karen）的《呼吸有害》去年叫好叫座，樂迷期待Karen會再有全新廣東歌推出，Karen最近亦兌現承諾，推出全新廣東歌《因一個人而流出一滴淚》，這是Karen與麥浚龍（Juno）繼合唱《瑕疵》後，首度聯手監製的歌曲。

因為疫情關係，去年Karen大部份時間都與老公Johannes留在歐洲生活，在英國期間，麥浚龍曾聯絡Karen，指他手上有一首歌很適合Karen去唱，結果二人就嘗試隔空合作聯手監製，新歌《因一個人而流出一滴淚》亦因此誕生。

歌詞其實是Karen這一年的有感而發，去年《呼吸有害》在頒獎禮上贏得大滿貫的成績，Karen也有感多年來在外面打拼，最後回到自己的家鄉，得到這樣好的成績，全因樂迷對她的默默愛戴與支持。

由《西遊記》啟發靈感。

這不僅教她份外感動，更令她聯想《西遊記大結局之仙履奇緣》中，白晶晶飛進至尊寶的心內窺看，看到原來紫霞仙子早在至尊寶心裡留下一滴淚，而這滴淚正好印證了一段真摯又刻骨銘心的感情。

時至今日，Karen對於白晶晶見證愛情的情節仍感到十分感動，所以她嘗試以至尊寶與紫霞仙子這段情，來衍生歌詞背後深藏的訊息：假若有日要與樂迷離別時，大家仍會惦記著Karen嗎？Juno覺得，Karen閱歷無數，回到香港這個起點，樂迷依然很愛她，這份情懷與忠心程度，也如紫霞仙子對至尊寶那一份單純的愛般，同樣珍貴。

撰文 : TOPick柴犬出動

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