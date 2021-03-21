【開心速遞】吳偉豪與何泳芍疑譜姊弟戀　傳《愛回家》「朱凌凌」撩不同女生開房

▲ 傳吳偉豪與港姐何泳芍撻著。

吳偉豪與港姐何泳芍（Honey）撻著！現年22歲的吳偉豪，憑《愛．回家之開心速遞》演朱凌凌一角成功入屋，外表英俊的他在劇中劇外都是男神。

在去年10月，吳偉豪被爆與比他年長10歲的金髮美女Charlotte同住酒店Staycation，由此揭出姊弟戀。不過，近日傳出自二人戀情被爆後關係轉差，兩人結果分手。

可是近日同時吳偉豪被指他實際甚為風流，常約不同女生上酒店Staycation，當中對象除圈外人，並包括電影台小花，有傳當中包括現年26歲、身材非常出眾的「美人魚」何泳芍，而且她更曾應約。

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吳偉豪何泳芍齊行山

吳偉豪與何泳芍均屬俊男美女好身材，而且都是活力型喜歡行山及玩水，有指何泳芍因為曾客串《愛．回家之開心速遞》，於是二人結緣。

在二人的網上社交平台更發現，他們曾結伴行山的證據，雖然二人沒有合照，只是分別上載照片，可是當中Honey一張行山摸狗的照片，相中的狗正正就是吳偉豪的愛犬，兩人關係由此洩密。

不過有媒體問及吳偉豪此事，他指一切並非事實，表示不作回應。至於Honey完全沒回答。

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憑朱凌凌一角上位

現年22歲的吳偉豪曾讀國際學校，自小愛演戲的他於中學畢業後獲父母鼓勵投考TVB第28期藝員訓練班，開始發展演藝事業。

擁有英俊外表及健碩身型的吳偉豪，憑《開心速遞》的朱凌凌一角火速入屋，備受觀眾愛戴，角色更被形容為「島大男神」。

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至於26歲的何泳芍在2016年畢業於恒生管理學院（今香港恒生大學）工商管理學系，並曾到美國留學。她參加2018年度香港小姐競選並晉身最後五強，之後加入TVB，曾主持《學是學非》、《3日2夜》等。

因為她喜歡戶外活動，更是一位潛水教練，故此擁有一身古銅色肌膚及健美身段而被稱「美人魚」。