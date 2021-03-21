【活化歷史建築】薄鳧林牧場活化工程進展順利　預計今年年中完成

▲ 薄鳧林牧場活化項目會增建一座副樓，提供烘焙和乳製品如製作芝士等的工作坊及餐飲區，讓參觀者可以學習及體驗傳統的食物生產方式（政府新聞處）

發展局局長黃偉綸在其網誌上提到，修復舊牛奶公司高級職員宿舍「薄鳧林牧場」計劃活化工程進展順利，預計今年年中完成。

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舊牛奶公司高級職員宿舍曾在2009年12月獲古物諮詢委員會評為一級歷史建築，2015年6月，香港明愛成功獲選活化該舊宿舍，並特意取了薄扶林的古名「薄鳧（音：扶）林」，為項目命名「薄鳧林牧場」，以凸顯當地悠久的歷史。

黃偉綸邀請到薄鳧林牧場公司董事林社鈴建築師講解是次工程。林社鈴表示，宿舍會活化作「博物館」，而主樓會作展覽之用，展示舊牛奶公司的歷史，呈現昔日牧場運作的情景，展覽相關文物和器具，並會介紹薄扶林村和附近地方的歷史與文化特色。另外，項目會新建一座副樓，提供烘焙和乳製品如製作芝士等的工作坊和餐飲區，讓參觀者體驗傳統的食物生產方式及現代化可持續的生活模式。主樓與傭工宿舍之間的戶外地方，將增設露天劇場，可讓公眾進行戶外活動，鼓勵參觀者互動。他期望活化後的新牧場可以成為薄扶林區內具特色的地方。

林社鈴提到，是次工程主要的挑戰是如何令有百多年歷史的建築物符合現代的建築條例。為了符合建築物消防安全守則及無障礙通道的要求，項目新增一條可達至主樓一樓的斜道，當中有兩大好處，首先，日後維修保養費用較電梯便宜，其次是斜道旁邊是一望無際的南區海景，將來可化身成觀景台，讓參觀者認識歷史建築之餘，亦可欣賞美麗的景色。

黃偉綸表示，就是次計劃，香港明愛的團隊與薄扶林村村民合力搜集了大量有關舊牛奶公司牧場的資料，包括蒐集口述歷史、發掘牧場遺蹟及檔案收藏，希望追溯牧場的過去，而這項目的特色，不單保育一幢歷史建築物，而且會舉辦一系列導賞活動，把舊牛奶公司高級職員宿舍周邊的歷史建築、遺蹟、聚落文化，串連為有意義的文物徑，一起作介紹及推廣，相信巿民參加這些活動後，將會對薄扶林的社區、文化和歷史有更深入的了解。

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記者：曾卓鋒