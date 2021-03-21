【神棍行醫】神棍扮神醫隔空揮手助27女豐胸　信眾稱有奇效：做着做着就大了

▲ 內地一名男子裝作神醫行騙，稱隔空揮手能夠助女士豐胸。

做任何治療之前都應確保醫師有專業資格，近日內地社交媒體瘋傳一段影片，河北石家莊有男子自稱是「古鄗道人」及「金闕宮道醫館館長」，能夠運用「宇宙能量」治病，隔空揮手能豐胸、吹氣可治乳腺肌瘤、抓空氣放入腦袋可增加智力，引起熱議。

運用「宇宙能量」治病 參與者稱有奇效

綜合內地媒體報道，事件發生在本月17日，從網上流傳影片可見，27名女子排隊接受一名男子「治療」，該名男子對着女子胸口位置隔空亂劃，神情嚴肅。女子接受豐胸治療之後，指效果顯著，「做着做着就大了，現在還在脹」，也有人表示胸圍在治療後增加了4cm。

除了揮手豐胸之外，男子還用各種奇特方法「治病」，包括對胸部吹氣治療乳腺肌瘤、抓空氣放入腦袋增加智力、用道家功法助人增高等。他指自己能夠運用「宇宙能量」，

在碗裡畫一個符咒，通過宇宙力量，就能治療很多疑難雜症，這叫『萬病一碗水』。

男子更開設「古鄗道人培訓班」，其員工指古鄗道人不輕易見人，只有參與課堂才能獲「真傳」，報名費用為6,800元人民幣（約8,100港元），古鄗道人會在班上傳授84種符咒。

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官方闢謠並無古鄗道人

事件引起廣泛關注，石家莊宗教事務局回應事件指，金闕宮道醫館不存在，亦無古鄗道人，男子此行為屬行騙。

據悉該名男子受聘於河北瀕湖健康管理有限公司，公司把男子包裝成神醫，只為招收學員、開班收費。自稱「有效果」的顧客，大部分被收買，一位女子稱，自己根本就沒病，說的話都是由別人安排。

石家莊無極縣市場監管局於本月18日展開行動，執法人員表示，調查發現該公司註冊地無經營場所，或涉異地經營，將依法處置。

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責任編輯︰王明芳