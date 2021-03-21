  • 21°C
香港時間 : 2021321日 (週日) 13:07
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【求肝續命】25周早產兒換肝成功後體重上升　訓練嘴巴食糊仔吞嚥測試結果出爐

兒童健康 12:41 2021/03/21

分享：

熱門 失憶24小時 校長專欄 烹飪教煮 天氣潮濕 靚太安樂窩 新冠疫苗 兒童健康 5000元消費券 防敏 開心速遞

信信換肝手術後進展良好，體重開始上升。

本港25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大獲善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術。信信父母在facebook專頁分享兒子的最新進展，指其體重上升至6公斤，並正訓練以嘴巴食糊仔，但吞嚥測試結果顯示，奶及糊仔仍會流落氣管，首要先醫好肺花問題。

食物「落錯格」 需先醫好肺花問題

信信接受換肝手術後逾一個半月進展理想，父母今（21日）凌晨於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代信信的最新情況，指信信開始訓練用嘴巴食糊仔，可以食到20ml，但並非每次食到。

不過，信信的吞嚥測試結果未如人意，言語治療師為信信進行3種程度不一的奶和糊仔讓比信信做吞嚥，結果都一樣，仍會有小小流落氣管，故言語治療師建議，需暫停用嘴巴訓練進食，首先要醫好肺花問題，「肺花甩唔到條貓蘇呀」。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

由於信信仍瘦弱，喉嚨肌肉不足，導致喉嚨肌肉反應慢，故吞嚥時「氣管度門刪唔實所以先會有食物落錯格」，導致肺花造成有肺炎。

所以暫時都係落住胃喉去養肥佢先，再訓練過佢去用口食嘢……

體重上升至6公斤出頭髮

至於信信的喜訊，就是體重上升至6公斤，之前一直徘徊在5.4至5.6公斤，今次的6公斤是沒有過多水分，「係確確實實既真實體重6公斤呀！媽媽心感安慰⋯⋯希望你可以keep住咁再重得多啲啦！」

    點擊圖片放大
    +4
    +3

媽媽見到信信看來長高了少許，而後腦位置原本失去頭髮的地方亦再出頭髮，要媽媽修剪一下，「剪完個頭髮感覺變返初生BB一樣，不過你變成咩樣媽媽都對你一樣咁迷戀，一樣咁愛你。」

信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

你有育兒故事、讀書心得或親子好去處想分享，立即向TOPick【投稿】，被刊登後更有機會獲得精選禮品！

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【求肝續命】25周早產兒換肝成功一個月進展理想　努力訓練嘴巴飲奶膚色漸變不再泛黃
11:07 2021/03/08
【求肝續命】25周早產兒換肝成功一個月進展理想　努力訓練嘴巴飲奶膚色漸變不再泛黃
求肝續命｜25周早產兒換肝成功迎接1歲生日　爸媽終再擁抱兒子盼早日脫離呼吸機
10:43 2021/02/22
求肝續命｜25周早產兒換肝成功迎接1歲生日　爸媽終再擁抱兒子盼早日脫離呼吸機
【求肝續命】25周早產兒換肝手術後進展理想　8個月大信信免吊鹽水準備轉離NICU
12:56 2021/02/11
【求肝續命】25周早產兒換肝手術後進展理想　8個月大信信免吊鹽水準備轉離NICU
兒童健康 育兒心得 新手爸媽 手術 治療 家庭關係 Facebook

最高瀏覽

【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
11:42 2021/03/20
【明星理財】南灣海景單位低價轉售丁子高　楊千嬅「甩名」恢復首置身份
【比華利山騙案】謝安琪疑墮騙局損失千萬元　張繼聰憑歌寄意以11字解畫
16:10 2021/03/19
【比華利山騙案】謝安琪疑墮騙局損失千萬元　張繼聰憑歌寄意以11字解畫
【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我
13:56 2021/03/20
【負債累累】張致恒太太呻照顧幼子難打工　雯雯反擊網民：無資格去阻止我