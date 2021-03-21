【求肝續命】25周早產兒換肝成功後體重上升　訓練嘴巴食糊仔吞嚥測試結果出爐

▲ 信信換肝手術後進展良好，體重開始上升。

本港25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大獲善心叔叔捐肝，2月1日成功進行換肝手術。信信父母在facebook專頁分享兒子的最新進展，指其體重上升至6公斤，並正訓練以嘴巴食糊仔，但吞嚥測試結果顯示，奶及糊仔仍會流落氣管，首要先醫好肺花問題。

食物「落錯格」 需先醫好肺花問題

信信接受換肝手術後逾一個半月進展理想，父母今（21日）凌晨於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代信信的最新情況，指信信開始訓練用嘴巴食糊仔，可以食到20ml，但並非每次食到。

不過，信信的吞嚥測試結果未如人意，言語治療師為信信進行3種程度不一的奶和糊仔讓比信信做吞嚥，結果都一樣，仍會有小小流落氣管，故言語治療師建議，需暫停用嘴巴訓練進食，首先要醫好肺花問題，「肺花甩唔到條貓蘇呀」。

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由於信信仍瘦弱，喉嚨肌肉不足，導致喉嚨肌肉反應慢，故吞嚥時「氣管度門刪唔實所以先會有食物落錯格」，導致肺花造成有肺炎。

所以暫時都係落住胃喉去養肥佢先，再訓練過佢去用口食嘢……

體重上升至6公斤出頭髮

至於信信的喜訊，就是體重上升至6公斤，之前一直徘徊在5.4至5.6公斤，今次的6公斤是沒有過多水分，「係確確實實既真實體重6公斤呀！媽媽心感安慰⋯⋯希望你可以keep住咁再重得多啲啦！」

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媽媽見到信信看來長高了少許，而後腦位置原本失去頭髮的地方亦再出頭髮，要媽媽修剪一下，「剪完個頭髮感覺變返初生BB一樣，不過你變成咩樣媽媽都對你一樣咁迷戀，一樣咁愛你。」

信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，甫出生已捱過不少難關。可是信信2個半月大時，確診肝臟纖維化，只有換肝才可保命，父母家人不吻合捐肝要求，盼望有心人能捐出部分活肝，幸最後有一名善心叔叔願意捐肝。

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責任編輯︰林綺玲