【疫苗接種】孔繁毅料第二劑疫苗副作用較第一劑多　籲接種者取假一天休息較理想

▲ 孔繁毅料，接種第二劑疫苗後副作用，會較第一劑多一些，建議市民取假半天或一天休息。（資料圖片）

本港上周三（17日）出現首宗疑接種復必泰疫苗後死亡事件，涉及一名66歲男子。新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅指，本周三（24日）會開會詳盡檢視此個案，目前據醫管局提供的數據，該名病人本身患有長期病患、三高和有吸煙習慣，會根據臨床和解剖數據分析；又指從早前7宗死亡個案來看，相信與疫苗直接關係不大，認為是長期嚴重心血管問題導致死亡，至於間接關係則有待解剖報告才能確定。

本周新冠疫苗接種計劃將開始為市民接種第二劑科興疫苗，孔繁毅出席一個電視節目表示，據國外數據，不論是哪一款疫苗，第二劑加強劑的副作用通常會較第一劑多一些，例如紅腫、發燒、疲倦等情況會多一些，建議接種者取假半天或一天休息，做法會較理想。

副作用源於免疫系統反應

對於第一劑接種者已出現反應包括針口痛、疲倦、肌肉痛等的人士，他認為，第二劑反應不一定更強，因人而異，據他所認識的海外專家所稱，有些人接種第二劑疫苗後沒有太多副作用，有些則會較多，一般休息一天就沒有太大問題。他又指，有關副作用與接種年齡、慢性疾病無關，是源於免疫系統反應，由於身體已有初步抗體，當遇上抗原後會產生較大免疫反應，間接導致發燒、疲倦等情況，是十分常見的情況。

孔繁毅又提到，目前預約機制可以讓接種者延遲最多4周接種第二劑，若再延遲就要特別處理才可，若然有人接種第一劑疫苗後出現敏感反應，例如出現紅疹、心悸、不適、頭暉等異常反應，建議他們先諮詢家庭醫生或敏感門診醫生意見，進行一些測試才決定是否適合接種第二劑；至於出現面癱、吉巴氏綜合症、心律不正等人士，則不建議他們接種第二劑，再經由醫生評估後，待3至6個月後或再接種另一平台的疫苗。

料接種疫苗後抗體至少維持3個月

至於僅接種一劑保護力如何，他引述一項剛於醫學期刊《刺針》發表的英國研究顯示，接種第一劑阿斯利康疫苗後，將第二劑疫苗延推遲12周再接種，保護力效果較6周內接種第二劑更好，抗體更可維持12周，即代表接種第一劑後有機會有足夠抗體和保護力；至於12周後再接種，暫時沒有數據。

孔繁毅指，從自然途徑感染新冠病毒的人士，其抗體可以維持約6個月，相信接種第一劑疫苗後，體內抗體可以維持3至6個月，其後6個月後的抗體會顯著減少，屆時有必要接種第二劑疫苗。

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記者：陳子謙